Спасатели в Томской области сняли с дерева школьницу-парашютистку

"В среду, 10 июня, в 11.32 (07.32 мск) дежурному Поисково-спасательной службы поступило сообщение о том, что парашют 14-летней девушки запутался в кроне деревьев, и самостоятельно спуститься она не может", - привели в пресс-службе слова замначальника поисковой службы Владлена Кузьменчука.

Он рассказал, что через час спасатели были на месте недалеко от аэродрома Головино. Еще около часа занял спуск, так как юная парашютистка находилась на высоте около 30 метров. Ее передали медикам для осмотра.