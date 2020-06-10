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Спасатели в Томской области сняли с дерева школьницу-парашютистку
2020-06-10T13:50
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
томская область
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), томская область, происшествия

Спасатели в Томской области сняли с дерева школьницу-парашютистку

13:50 10.06.2020
3544
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВыброска десанта отдельной бригады ВДВ во время тактических учений на Сергеевском полигоне
Выброска десанта отдельной бригады ВДВ во время тактических учений на Сергеевском полигоне
© РИА Новости / Виталий Аньков
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НОВОСИБИРСК, 10 июн – РИА Новости. Четырнадцатилетняя парашютистка в Томской области вместо площадки приземлилась на крону 30-метрового дерева, ее пришлось снимать спасателям, сообщает в среду ГУМЧС по региону.
"В среду, 10 июня, в 11.32 (07.32 мск) дежурному Поисково-спасательной службы поступило сообщение о том, что парашют 14-летней девушки запутался в кроне деревьев, и самостоятельно спуститься она не может", - привели в пресс-службе слова замначальника поисковой службы Владлена Кузьменчука.
Он рассказал, что через час спасатели были на месте недалеко от аэродрома Головино. Еще около часа занял спуск, так как юная парашютистка находилась на высоте около 30 метров. Ее передали медикам для осмотра.
В поисково-спасательной службе добавили, что девочка - спортсменка местного аэроклуба - не пострадала.
В Сочи женщина, пытаясь попасть домой через окно, застряла в оконной решетке
5 июня, 17:27
В Сочи спасатели помогли женщине, застрявшей в оконной решетке
911003
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Томская областьПроисшествия
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