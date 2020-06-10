https://ria.ru/20200610/1572744338.html
Спасатели в Томской области сняли с дерева школьницу-парашютистку
2020-06-10T13:50
2020-06-10T13:50
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
томская область
происшествия
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1
томская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), томская область, происшествия
НОВОСИБИРСК, 10 июн – РИА Новости.
Четырнадцатилетняя парашютистка в Томской области
вместо площадки приземлилась на крону 30-метрового дерева, ее пришлось снимать спасателям, сообщает в среду ГУМЧС
по региону.
"В среду, 10 июня, в 11.32 (07.32 мск) дежурному Поисково-спасательной службы поступило сообщение о том, что парашют 14-летней девушки запутался в кроне деревьев, и самостоятельно спуститься она не может", - привели в пресс-службе слова замначальника поисковой службы Владлена Кузьменчука.
Он рассказал, что через час спасатели были на месте недалеко от аэродрома Головино. Еще около часа занял спуск, так как юная парашютистка находилась на высоте около 30 метров. Ее передали медикам для осмотра.
В поисково-спасательной службе добавили, что девочка - спортсменка местного аэроклуба - не пострадала.