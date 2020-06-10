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Молниеносная реакция: как очевидец ДТП спас выпавшего из машины ребенка
2020-06-10T13:49
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хабаровск, видео, дети, авария, видео, общество
Молниеносная реакция: как очевидец ДТП спас выпавшего из машины ребенка
Водитель-очевидец аварии схватил мальчика, выпавшего из салона автомобиля, попавшего в ДТП при совершении разворота. Ребенок чуть не угодил под колеса крутящегося автомобиля отца, который потерял сознание в момент столкновения со встречной машиной. В автомобиле с ребенком не было детского кресла.
2020-06-10T13:49
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Молниеносная реакция: как очевидец ДТП спас выпавшего из машины ребенка

13:49 10.06.2020
2172
Водитель-очевидец аварии схватил мальчика, выпавшего из салона автомобиля, попавшего в ДТП при совершении разворота. Ребенок чуть не угодил под колеса крутящегося автомобиля отца, который потерял сознание в момент столкновения со встречной машиной. В автомобиле с ребенком не было детского кресла.
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Хабаровск
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