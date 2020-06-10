В Швейцарии число заразившихся коронавирусом превысило 31 тысячу

По данным на 10 июня за сутки в стране было зарегистрировано 23 новых заражения (16 накануне), скончалось 12 человек. Таким образом, общее число заболевших составило 31 011 человек, скончалось 1 675 человек.

С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID 19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек.