https://ria.ru/20200610/1572744268.html
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом превысило 31 тысячу
2020-06-10T13:49
2020-06-10T13:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
евросоюз
великобритания
швейцария
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, евросоюз, великобритания, швейцария, в мире
ЖЕНЕВА, 10 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова.
За сутки 23 новых заражения COVID-19
выявлено в Швейцарии
, с момента вспышки в стране заболело свыше 31 тысячи человек, заявили в среду в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 10 июня за сутки в стране было зарегистрировано 23 новых заражения (16 накануне), скончалось 12 человек. Таким образом, общее число заболевших составило 31 011 человек, скончалось 1 675 человек.
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID 19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек.
Третья фаза стартовала 6 июня. С прошлой недели разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открываются бары, дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открывает границы со странами Евросоюза
и Великобританией
.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.