Главред уфимского СМИ обжаловал штраф за фейковую новость

УФА, 10 июн - РИА Новости. Главный редактор интернет-издания в Уфе Тимур Алмаев обжаловал судебный штраф в 60 тысяч рублей за фейковую новость о том, что городская мэрия в период пандемии подготовила места на кладбищах для захоронения умерших горожан с коронавирусом.