https://ria.ru/20200610/1572744202.html
Главред уфимского СМИ обжаловал штраф за фейковую новость
2020-06-10T13:48
2020-06-10T13:48
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия
УФА, 10 июн - РИА Новости. Главный редактор интернет-издания в Уфе Тимур Алмаев обжаловал судебный штраф в 60 тысяч рублей за фейковую новость о том, что городская мэрия в период пандемии подготовила места на кладбищах для захоронения умерших горожан с коронавирусом.
Ранее РИА Новости в объединённой пресс-службе судов Башкирии сообщили, что мировой судья судебного участка номер 2 по Ленинскому району города Уфы привлек к административной ответственности главного редактора интернет-издание ProUfu.ru за публикацию недостоверной информации и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей.
Издание Pro.Ufu.ru
сообщало, что редактора оштрафовали за новость о подготовке мэрией Уфы мест для захоронений для умерших с коронавирусом.
"Подали апелляцию на решение о штрафе в Ленинский суд Уфы", - сказал Алмаев РИА Новости.
В начале июня управление Роскомнадзора
по Приморью закрыло первое в крае административное дело о фейковых новостях, которое было заведено против главного редактора издания VladNews Марии Стеблянко. Предметом разбирательства стала новость, написанная на основе поста одного из краевых депутатов в Facebook, что педиатров поликлиники якобы отправили в отпуск за свой счет. В Роскомнадзоре заявили, что дело было закрыто в связи с отсутствием состава правонарушения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.