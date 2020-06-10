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Главред уфимского СМИ обжаловал штраф за фейковую новость
2020-06-10T13:48
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия

Главред уфимского СМИ обжаловал штраф за фейковую новость

13:48 10.06.2020
399
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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УФА, 10 июн - РИА Новости. Главный редактор интернет-издания в Уфе Тимур Алмаев обжаловал судебный штраф в 60 тысяч рублей за фейковую новость о том, что городская мэрия в период пандемии подготовила места на кладбищах для захоронения умерших горожан с коронавирусом.
Ранее РИА Новости в объединённой пресс-службе судов Башкирии сообщили, что мировой судья судебного участка номер 2 по Ленинскому району города Уфы привлек к административной ответственности главного редактора интернет-издание ProUfu.ru за публикацию недостоверной информации и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей.
Издание Pro.Ufu.ru сообщало, что редактора оштрафовали за новость о подготовке мэрией Уфы мест для захоронений для умерших с коронавирусом.
"Подали апелляцию на решение о штрафе в Ленинский суд Уфы", - сказал Алмаев РИА Новости.
В начале июня управление Роскомнадзора по Приморью закрыло первое в крае административное дело о фейковых новостях, которое было заведено против главного редактора издания VladNews Марии Стеблянко. Предметом разбирательства стала новость, написанная на основе поста одного из краевых депутатов в Facebook, что педиатров поликлиники якобы отправили в отпуск за свой счет. В Роскомнадзоре заявили, что дело было закрыто в связи с отсутствием состава правонарушения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Молодые люди на смотровой площадке в Москве
22 марта 2019, 08:00
Граждане России выступили против фейк-новостей
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Происшествия
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