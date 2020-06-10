В липецкой администрации пояснили слова Артамонова о ветеранах

Высказывания Артамонова в мае трижды вызывали бурную реакцию. В начале месяца также в одном из Telegram-каналов появился вырванный из контекста, по данным администрации региона, фрагмент совещания со словами "разгон людей" в контексте проведения дезинфекции в Липецке, от которой в итоге отказались. Затем в канале одного из местных депутатов была опубликована запись голоса Артамонова о том, что некие цифры "надо поменять, а то о нашем регионе плохо подумают" – власти отвергли версии о возможном занижении выявленных случаев COVID, указав, что уточнялись масштабы проводимого тестирования. В конце же месяца, отчитываясь перед жителями о проделанной работе за год, Артамонов предложил тем, кто не согласен с проводимой им политикой, "чемодан, вокзал, другой регион".