В липецкой администрации пояснили слова Артамонова о ветеранах

ВОРОНЕЖ, 10 июн - РИА Новости. В администрации Липецкой области назвали старой запись со словами губернатора Игоря Артамонова о том, что нарушающих режим самоизоляции в связи с COVID-19 ветеранов, якобы можно "попугать" составлением административных протоколов.
Аудиозапись появилась во вторник вечером в липецких Telegram-каналах. На ней голос, похожий на голос мэра Липецка Евгении Уваркиной, предлагает на период действия ограничительных мер из-за пандемии отменить льготный проезд для пенсионеров "с правильным посылом через соцсети". На что голос, похожий га голос главы Артамонова предлагает договориться с городским отделом полиции о том, что "они там протокольчики начнут на ветеранов составлять", которые нарушают самоизоляцию, чтобы "попугать" их таким образом.
"Масочный режим на транспорте. Много пенсионеров, не соблюдающих режим самоизоляции и без масок. Запись старая", - пояснил РИА Новости начальник отдела информационного сопровождения деятельности администрации Липецкой области Михаил Шаршаков.
По его словам, в регионе действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями.
Высказывания Артамонова в мае трижды вызывали бурную реакцию. В начале месяца также в одном из Telegram-каналов появился вырванный из контекста, по данным администрации региона, фрагмент совещания со словами "разгон людей" в контексте проведения дезинфекции в Липецке, от которой в итоге отказались. Затем в канале одного из местных депутатов была опубликована запись голоса Артамонова о том, что некие цифры "надо поменять, а то о нашем регионе плохо подумают" – власти отвергли версии о возможном занижении выявленных случаев COVID, указав, что уточнялись масштабы проводимого тестирования. В конце же месяца, отчитываясь перед жителями о проделанной работе за год, Артамонов предложил тем, кто не согласен с проводимой им политикой, "чемодан, вокзал, другой регион".