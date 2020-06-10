Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572744034.html
В липецкой администрации пояснили слова Артамонова о ветеранах
2020-06-10T13:45
евгения уваркина
игорь артамонов
липецкая область
липецк
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173060_0:3:1000:566_1200x0_80_0_0_7f4af80695cd0118d9837c24e082b85f.jpg
https://ria.ru/20200507/1571097649.html
https://ria.ru/20200529/1572171110.html
1
липецкая область
липецк
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572744034.html?chat_room_id=1572744034
Новости
ru-RU
854
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173060_0:3:1000:566_1200x0_80_0_0_7f4af80695cd0118d9837c24e082b85f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173060_56:0:945:667_1200x0_80_0_0_a1ac63ef49a8803a2dd0df21d484ff32.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173060_167:0:834:667_1200x0_80_0_0_752e700dbfc04cf28fbcf1059f928bc4.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгения уваркина, игорь артамонов, липецкая область, липецк, общество

В липецкой администрации пояснили слова Артамонова о ветеранах

13:45 10.06.2020
854
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 10 июн - РИА Новости. В администрации Липецкой области назвали старой запись со словами губернатора Игоря Артамонова о том, что нарушающих режим самоизоляции в связи с COVID-19 ветеранов, якобы можно "попугать" составлением административных протоколов.
Аудиозапись появилась во вторник вечером в липецких Telegram-каналах. На ней голос, похожий на голос мэра Липецка Евгении Уваркиной, предлагает на период действия ограничительных мер из-за пандемии отменить льготный проезд для пенсионеров "с правильным посылом через соцсети". На что голос, похожий га голос главы Артамонова предлагает договориться с городским отделом полиции о том, что "они там протокольчики начнут на ветеранов составлять", которые нарушают самоизоляцию, чтобы "попугать" их таким образом.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
7 мая, 13:35Распространение нового коронавируса
Прокуратура не нашла оснований для проверки слов Артамонова о дезинфекции
"Масочный режим на транспорте. Много пенсионеров, не соблюдающих режим самоизоляции и без масок. Запись старая", - пояснил РИА Новости начальник отдела информационного сопровождения деятельности администрации Липецкой области Михаил Шаршаков.
По его словам, в регионе действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями.
Высказывания Артамонова в мае трижды вызывали бурную реакцию. В начале месяца также в одном из Telegram-каналов появился вырванный из контекста, по данным администрации региона, фрагмент совещания со словами "разгон людей" в контексте проведения дезинфекции в Липецке, от которой в итоге отказались. Затем в канале одного из местных депутатов была опубликована запись голоса Артамонова о том, что некие цифры "надо поменять, а то о нашем регионе плохо подумают" – власти отвергли версии о возможном занижении выявленных случаев COVID, указав, что уточнялись масштабы проводимого тестирования. В конце же месяца, отчитываясь перед жителями о проделанной работе за год, Артамонов предложил тем, кто не согласен с проводимой им политикой, "чемодан, вокзал, другой регион".
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
29 мая, 13:02
Липецкий губернатор обратился к оппонентам с фразой про чемодан и вокзал
020064
Обсудить 1
Евгения УваркинаИгорь АртамоновЛипецкая областьЛипецкОбщество
Рекомендуем
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
В Кремле объяснили, почему не пригласили Зеленского на парад Победы
Руки в наручниках
Омскую студентку, убившую табуреткой пенсионерку, взяли под стражу
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В Москве соседи гонят журналистов от дома, где находится Ефремов
Кресла для судей в зале заседаний
Главред уфимского СМИ обжаловал штраф за фейковую новость
Ликвидация разлива топлива в Норильске
Названа предварительная причина утечки топлива в Норильске
Фасад Александровского подворья в Иерусалиме
Израиль работает над передачей России Александровского подворья
Заседание суда по делу о крушении Boeing MH17
Свидетелями по делу MH17 проходят подчиненные украинца Харченко
Композитор духовной музыки протоиерей Ведерников
Умер композитор духовной музыки протоиерей Николай Ведерников
Стоп-кадр выступления писателя-сатирика Анатолия Трушкина
Сатирик Анатолий Трушкин был выдающимся автором, заявил Винокур
Михаил Пореченков
Посольство Украины во Франции возмутилось из-за рекламы с Пореченковым
Сотрудники спецназа во время учений
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
Военнослужащие в Донбассе
Контактная группа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме
Сотрудники правоохранительных органов США
В США предъявили обвинения полицейскому, побившему бездомного
Города мира. Женева
ВОЗ отреагировала на низкую смертность от COVID-19 в России
Кресла для судей в зале заседаний
Apple проиграла суд с российским изобретателем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
03:29В России космических туристов могут готовить к выходу в открытый космос
03:24В трех регионах проведут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
03:07В Минздраве оценили, сколько может занять лечение Ефремова от алкоголизма
Лента новостейМолния