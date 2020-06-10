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Австрия снимет ограничения по COVID-19 для въезжающих из 31 страны ЕС
2020-06-10T14:35
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Австрия снимет ограничения по COVID-19 для въезжающих из 31 страны ЕС

13:44 10.06.2020 (обновлено: 14:35 10.06.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновВена
Вена
© РИА Новости / Максим Блинов
Вена. Архивное фото
ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Австрия с 16 июня отменяет ограничения из-за коронавируса для въезжающих из 31 европейской страны, включая Италию, заявил в среду глава МИД республики Александер Шалленберг.
"С полуночи 16 июня для мы отменяем ограничения в связи с коронавирусом, то есть 14-дневный карантин и необходимости теста на коронавирус, для въезжающих из 31 страны. В общей сложности мы открываем австрийские границы для всех стран ЕС, ЕЭЗ, ЕАСТ, но с учетом четырех важных исключений: Швеции, Великобритании, Испании и Португалии", - заявил Шалленберг на пресс-конференции.
Он сообщил, что границы с Италией также полностью открываются с 16 июня с отменой ограничений из-за коронавируса, однако МИД Австрии категорически предостерегает своих граждан от поездок в Ломбардию, которая наиболее пострадала от COVID.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19Александер ШалленбергКоронавирусыМИД АвстрииШвецияИталияИспанияВ мире
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