Израиль работает над передачей России Александровского подворья

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Израиль ищет решение вопроса передачи России Александровского подворья в Иерусалиме, учитывая хорошие отношения с Москвой, заявил временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне.
"Эта тема, которая была поднята нашими российским друзьями, в том числе на достаточно высоком уровне. Мы работаем сегодня для того, чтобы разрешить эту тему. Александровское подворье находится в самом центре Старого города Иерусалим. Место святое для трех религий. Место, которое близко для миллиардов людей по всему миру. Из-за этого, разумеется, нам всем надо любые изменения делать осторожно. С другой стороны, опять же, мы будем делать все то, что необходимо для того, чтобы решить эту конкретную проблему, учитывая высокий уровень и очень хорошие отношения, которые сегодня существуют между Иерусалимом и Москвой", - сказал он во время онлайн-брифинга в ММПЦ "Россия сегодня".
Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После Революции 1917 года начался спор за право собственности.
К 2000-м годам здание Александровского подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя преемницей дореволюционного ИППО. Российское ИППО совместно с российскими властями много лет добивается возвращения Александровского подворья. В то же время глава ППО Николай Воронцов-Гофман заявлял СМИ, что намерен оспорить в суде претензии России на здание. Как сообщали в апреле СМИ, Иерусалимский окружной суд издал временный запрет на передачу России права владения Александровским подворьем до вынесения окончательного решения по этому вопросу.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется на то, что власти Израиля все же передадут РФ Александровское подворье, для России это очень важный вопрос.