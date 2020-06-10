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Религия и мировоззрение
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Израиль работает над передачей России Александровского подворья
2020-06-10T14:11
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Израиль работает над передачей России Александровского подворья

13:43 10.06.2020 (обновлено: 14:11 10.06.2020)
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© РИА Новости / Антон СкрипуновФасад Александровского подворья в Иерусалиме
Фасад Александровского подворья в Иерусалиме
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Фасад Александровского подворья в Иерусалиме. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Израиль ищет решение вопроса передачи России Александровского подворья в Иерусалиме, учитывая хорошие отношения с Москвой, заявил временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне.
"Эта тема, которая была поднята нашими российским друзьями, в том числе на достаточно высоком уровне. Мы работаем сегодня для того, чтобы разрешить эту тему. Александровское подворье находится в самом центре Старого города Иерусалим. Место святое для трех религий. Место, которое близко для миллиардов людей по всему миру. Из-за этого, разумеется, нам всем надо любые изменения делать осторожно. С другой стороны, опять же, мы будем делать все то, что необходимо для того, чтобы решить эту конкретную проблему, учитывая высокий уровень и очень хорошие отношения, которые сегодня существуют между Иерусалимом и Москвой", - сказал он во время онлайн-брифинга в ММПЦ "Россия сегодня".
Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После Революции 1917 года начался спор за право собственности.
К 2000-м годам здание Александровского подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя преемницей дореволюционного ИППО. Российское ИППО совместно с российскими властями много лет добивается возвращения Александровского подворья. В то же время глава ППО Николай Воронцов-Гофман заявлял СМИ, что намерен оспорить в суде претензии России на здание. Как сообщали в апреле СМИ, Иерусалимский окружной суд издал временный запрет на передачу России права владения Александровским подворьем до вынесения окончательного решения по этому вопросу.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется на то, что власти Израиля все же передадут РФ Александровское подворье, для России это очень важный вопрос.
Церковь Всех Святых на Кулишках в Москве
26 ноября 2019, 16:38Религия и мировоззрение
"Плачем и молимся": чего ждут на Александрийском подворье в Москве
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Религия и мировоззрениеРоссияНовости - Религия и мировоззрениеИерусалимИзраильВ мире
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