Израиль работает над передачей России Александровского подворья

"Эта тема, которая была поднята нашими российским друзьями, в том числе на достаточно высоком уровне. Мы работаем сегодня для того, чтобы разрешить эту тему. Александровское подворье находится в самом центре Старого города Иерусалим. Место святое для трех религий. Место, которое близко для миллиардов людей по всему миру. Из-за этого, разумеется, нам всем надо любые изменения делать осторожно. С другой стороны, опять же, мы будем делать все то, что необходимо для того, чтобы решить эту конкретную проблему, учитывая высокий уровень и очень хорошие отношения, которые сегодня существуют между Иерусалимом и Москвой", - сказал он во время онлайн-брифинга в ММПЦ "Россия сегодня".