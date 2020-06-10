Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Камчатский край
Камчатский край
https://ria.ru/20200610/1572743795.html
Закон о барах в многоквартирных домах принят в Камчатском крае
2020-06-10T13:40
камчатский край
камчатский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152113/02/1521130225_0:171:3036:1879_1200x0_80_0_0_5a8806041927ca5ded0e722f72f8c99f.jpg
https://ria.ru/20200610/1572729222.html
камчатский край
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572743795.html?chat_room_id=1572743795
Новости
ru-RU
20
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152113/02/1521130225_0:171:3036:1879_1200x0_80_0_0_5a8806041927ca5ded0e722f72f8c99f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152113/02/1521130225_153:0:2884:2048_1200x0_80_0_0_90d075145548c884aaa409b3f0286542.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152113/02/1521130225_494:0:2542:2048_1200x0_80_0_0_db56fad513688aa2544d39f49bf06b7f.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
камчатский край, общество

Закон о барах в многоквартирных домах принят в Камчатском крае

13:40 10.06.2020
20
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июн - РИА Новости. Законодательное собрание Камчатки утвердило жесткие нормативы для торгующих алкоголем баров и кафе в многоквартирных домах - так депутаты отреагировали на жалобы людей, живущих рядом с такими заведениями, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы краевого парламента.
Он уточнил, что речь идет о поправках в закон "О полномочиях органов государственной власти Камчатского края в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Камчатского края". Закон разработан совместно депутатами и правительством края, в том числе, на его принятии настаивал врио губернатора Владимир Солодов. В среду поправки приняли во втором окончательном чтении.
Как пояснил первый вице-спикер краевого парламента Андрей Копылов, установлены новые, более жесткие нормативы для торгующих алкоголем баров и кафе, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Теперь общая площадь зала обслуживания посетителей таких заведений должна составлять не менее 50 квадратных метров в городских населенных пунктах, 25 квадратных метров – в сельских населенных пунктах Камчатского края.
"Это касается тех питейных заведений, которые расположены в жилых домах и приносят немало неудобств жителям. Надеемся, что с принятием закона подобные "наливайки", на которые поступает немало жалоб, уйдут в прошлое", – отметил Копылов.
Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.
Рабочий во время чистовой отделки квартиры
Вчера, 10:36Камчатский край
Жителям Камчатки запретили ремонт в многоэтажках с 20 часов до 9 утра
100000
Обсудить 0
Камчатский крайКамчатский крайОбщество
Рекомендуем
Листы с денежными купюрами
Доходы бюджета Камчатки возросли почти на 1,3 млрд рублей
Готовность путепровода в подмосковном Дедовске составляет 75%
Готовность путепровода в подмосковном Дедовске составляет 75%
Коляска
В Ростовской области продлили выдачу регионального маткапитала
Рабочий во время чистовой отделки квартиры
Жителям Камчатки запретили ремонт в многоэтажках с 20 часов до 9 утра
Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону началась масштабная дезинфекция
Просвещение и проект ГЕРОИ запускают программу детского развития
"Просвещение" и проект ГЕРОИ запускают программу детского развития
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов на сессии Заксобрания, представляя доклад о ключевых задачах и приоритетах в работе
Крупный тепличный комплекс начинают строить на Камчатке
Аэропорт Петропавловск-Камчатский
На Камчатке запустили систему электронных пропусков для авиапассажиров
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: к 2024 году в Верхневолжье планируется открыть и обновить 121 ФАП
Краснодар во время самоизоляции жителей
Кубань выполнила более 70% работ по дорожному нацпроекту
Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко
В Ростовской области упростили оформление документов для соцподдержки
Строительство дороги в поселке Белый Яр
В Югре построят необходимую для возведения жилья дорогу
Монтажник проводит плановый ремонт на линии электропередач
"Мособлэнерго" перейдет на усиленный режим работы в День России
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Мосгордума приняла пакет законопроектов по противодействию сниффингу
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
Ростовские депутаты оценили отчет правительства региона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
03:29В России космических туристов могут готовить к выходу в открытый космос
03:24В трех регионах проведут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
03:07В Минздраве оценили, сколько может занять лечение Ефремова от алкоголизма
Лента новостейМолния