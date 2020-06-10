Закон о барах в многоквартирных домах принят в Камчатском крае

Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июн - РИА Новости. Законодательное собрание Камчатки утвердило жесткие нормативы для торгующих алкоголем баров и кафе в многоквартирных домах - так депутаты отреагировали на жалобы людей, живущих рядом с такими заведениями, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы краевого парламента.

Он уточнил, что речь идет о поправках в закон "О полномочиях органов государственной власти Камчатского края в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Камчатского края". Закон разработан совместно депутатами и правительством края, в том числе, на его принятии настаивал врио губернатора Владимир Солодов. В среду поправки приняли во втором окончательном чтении.

Как пояснил первый вице-спикер краевого парламента Андрей Копылов, установлены новые, более жесткие нормативы для торгующих алкоголем баров и кафе, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Теперь общая площадь зала обслуживания посетителей таких заведений должна составлять не менее 50 квадратных метров в городских населенных пунктах, 25 квадратных метров – в сельских населенных пунктах Камчатского края.

"Это касается тех питейных заведений, которые расположены в жилых домах и приносят немало неудобств жителям. Надеемся, что с принятием закона подобные "наливайки", на которые поступает немало жалоб, уйдут в прошлое", – отметил Копылов.