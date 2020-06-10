https://ria.ru/20200610/1572743795.html
Закон о барах в многоквартирных домах принят в Камчатском крае
2020-06-10T13:40
2020-06-10T13:40
камчатский край
камчатский край
общество
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камчатский край, общество
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июн - РИА Новости. Законодательное собрание Камчатки утвердило жесткие нормативы для торгующих алкоголем баров и кафе в многоквартирных домах - так депутаты отреагировали на жалобы людей, живущих рядом с такими заведениями, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы краевого парламента.
Он уточнил, что речь идет о поправках в закон "О полномочиях органов государственной власти Камчатского края
в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Камчатского края". Закон разработан совместно депутатами и правительством края, в том числе, на его принятии настаивал врио губернатора Владимир Солодов. В среду поправки приняли во втором окончательном чтении.
Как пояснил первый вице-спикер краевого парламента Андрей Копылов, установлены новые, более жесткие нормативы для торгующих алкоголем баров и кафе, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Теперь общая площадь зала обслуживания посетителей таких заведений должна составлять не менее 50 квадратных метров в городских населенных пунктах, 25 квадратных метров – в сельских населенных пунктах Камчатского края.
"Это касается тех питейных заведений, которые расположены в жилых домах и приносят немало неудобств жителям. Надеемся, что с принятием закона подобные "наливайки", на которые поступает немало жалоб, уйдут в прошлое", – отметил Копылов.
Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.