https://ria.ru/20200610/1572743638.html
Венгрия откроет границу с Хорватией
2020-06-10T13:38
2020-06-10T14:35
туризм
новости - туризм
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
андрей пленкович
коронавирусы
мид венгрии
петер сийярто
виктор орбан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153033/39/1530333995_0:69:2000:1194_1200x0_80_0_0_4ba5b11acaf87914862f3df1c433e8cd.jpg
чехия
австрия
хорватия
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200610/1572743638.html?chat_room_id=1572743638
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/153033/39/1530333995_0:69:2000:1194_1200x0_80_0_0_4ba5b11acaf87914862f3df1c433e8cd.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/153033/39/1530333995_28:0:1963:1451_1200x0_80_0_0_e0b635c7f61f48ca64529ca5e9b65160.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/153033/39/1530333995_270:0:1721:1451_1200x0_80_0_0_5e517beaafb88b1a08fca3d9eb51d713.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, андрей пленкович, коронавирусы, мид венгрии, петер сийярто, виктор орбан, чехия, австрия, хорватия, в мире
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Хорвато-венгерская граница откроется для свободного передвижения граждан обеих стран утром в пятницу, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто
.
По словам министра, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
и глава правительства Хорватии Андрей Пленкович
во вторник в ходе телефонного разговора обсудили ряд тем, в том числе открытие границы. Сийярто отметил, что ранее было принято решение открыть границы Венгрии с Австрией
, Словакией
, Чехией
, Словенией
и Сербией
. При этом открытие границ не сказалось отрицательно на распространении коронавируса.
"Граница Венгрии с Хорватией отныне может открыться, и, соответственно, люди, которые едут в Хорватию, больше не должны подвергаться карантину... Начиная с утра пятницы граждане Венгрии и Хорватии теперь могут въезжать на территорию обеих стран без ограничений, пользуясь семью пунктами пересечения границы", - заявил Сийярто, текстовая расшифровка видеообращения которого размещена на сайте венгерского правительства.
Глава МИД Венгрии
подчеркнул также, что страны Центральной Европы "хорошо обезопасили себя от вируса", а также сумели "взять под контроль распространение вируса", в результате чего возникли условия для "осторожного открытия" границ. Жители Венгрии во время пандемии в стране вели себя дисциплинированно, и сейчас у властей появилась возможность "снять введенные ранее ограничения", отметил он.
По последним данным, в Венгрии суммарно выявлены 4027 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2355 человек, скончался 551 заболевший.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.