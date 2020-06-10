Венгрия откроет границу с Хорватией

"Граница Венгрии с Хорватией отныне может открыться, и, соответственно, люди, которые едут в Хорватию, больше не должны подвергаться карантину... Начиная с утра пятницы граждане Венгрии и Хорватии теперь могут въезжать на территорию обеих стран без ограничений, пользуясь семью пунктами пересечения границы", - заявил Сийярто, текстовая расшифровка видеообращения которого размещена на сайте венгерского правительства.