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Венгрия откроет границу с Хорватией
2020-06-10T14:35
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Венгрия откроет границу с Хорватией

13:38 10.06.2020 (обновлено: 14:35 10.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Хорвато-венгерская граница откроется для свободного передвижения граждан обеих стран утром в пятницу, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
По словам министра, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава правительства Хорватии Андрей Пленкович во вторник в ходе телефонного разговора обсудили ряд тем, в том числе открытие границы. Сийярто отметил, что ранее было принято решение открыть границы Венгрии с Австрией, Словакией, Чехией, Словенией и Сербией. При этом открытие границ не сказалось отрицательно на распространении коронавируса.
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"Граница Венгрии с Хорватией отныне может открыться, и, соответственно, люди, которые едут в Хорватию, больше не должны подвергаться карантину... Начиная с утра пятницы граждане Венгрии и Хорватии теперь могут въезжать на территорию обеих стран без ограничений, пользуясь семью пунктами пересечения границы", - заявил Сийярто, текстовая расшифровка видеообращения которого размещена на сайте венгерского правительства.
Глава МИД Венгрии подчеркнул также, что страны Центральной Европы "хорошо обезопасили себя от вируса", а также сумели "взять под контроль распространение вируса", в результате чего возникли условия для "осторожного открытия" границ. Жители Венгрии во время пандемии в стране вели себя дисциплинированно, и сейчас у властей появилась возможность "снять введенные ранее ограничения", отметил он.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19Андрей ПленковичКоронавирусыМИД ВенгрииПетер СийяртоВиктор ОрбанЧехияАвстрияХорватияВ мире
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