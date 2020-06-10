https://ria.ru/20200610/1572743567.html
В США предъявили обвинения полицейскому, побившему бездомного
2020-06-10T13:36
2020-06-10T13:36
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
лос-анджелес
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152287/54/1522875420_0:0:3757:2113_1200x0_80_0_0_a78d595c71d36db2eaa8d1f617b0e70e.jpg
https://ria.ru/20200531/1572227058.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200610/1572732610.html
лос-анджелес
сша
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200610/1572743567.html?chat_room_id=1572743567
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/152287/54/1522875420_0:0:3757:2113_1200x0_80_0_0_a78d595c71d36db2eaa8d1f617b0e70e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152287/54/1522875420_0:0:4572:3428_1200x0_80_0_0_e11902df3140c9658a89d747a5089b8b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152287/54/1522875420_0:0:3428:3428_1200x0_80_0_0_8b7cbea5b9eefe126b7d63b7a05108da.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, лос-анджелес, сша, в мире
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Прокуратура округа Лос-Анджелес
предъявила обвинения в нападении полицейскому города, который более десяти раз ударил безоружного бездомного, сообщает газета Los Angeles Times
.
"Это возмутительный случай незаконного применения силы со стороны полицейского", - заявила прокурор округа Джеки Лейси. "В этом случае мы полагаем, что применение силы не было оправданным и необходимым с точки зрения закона", - добавила она.
Инцидент, о котором идет речь, произошел 27 апреля. Как отмечает издание, полицейский Фрэнк Эрнандес со своим напарником выехал на вызов о нарушениях границ частной собственности. Прибыв на место инцидента, полицейские встретили бездомного, который установил тент на территории, примыкающей к местной церкви. На видеоролике, снятом одним из очевидцев, видно, что Эрнандес несколько раз бьет бездомного по телу и голове. Подозреваемый, как отмечает издание, судя по всему, не был вооружен и не оказывал сопротивления.
Когда видео инцидента было обнародовано, Эрнандес был временно отстранен от выполнения служебных обязанностей. Во вторник днем он был задержан и меньше, чем через час, освобожден под подписку о невыезде. Как ожидается, в четверг он предстанет перед судом.
Как отмечают СМИ, обвинения полицейскому были выдвинуты почти через неделю после того, как США
охватили массовые протесты из-за кончины афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в Миннеаполисе. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.