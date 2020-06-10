В США предъявили обвинения полицейскому, побившему бездомного

"Это возмутительный случай незаконного применения силы со стороны полицейского", - заявила прокурор округа Джеки Лейси. "В этом случае мы полагаем, что применение силы не было оправданным и необходимым с точки зрения закона", - добавила она.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 27 апреля. Как отмечает издание, полицейский Фрэнк Эрнандес со своим напарником выехал на вызов о нарушениях границ частной собственности. Прибыв на место инцидента, полицейские встретили бездомного, который установил тент на территории, примыкающей к местной церкви. На видеоролике, снятом одним из очевидцев, видно, что Эрнандес несколько раз бьет бездомного по телу и голове. Подозреваемый, как отмечает издание, судя по всему, не был вооружен и не оказывал сопротивления.