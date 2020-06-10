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В США предъявили обвинения полицейскому, побившему бездомного
2020-06-10T13:36
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
лос-анджелес
сша
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, лос-анджелес, сша, в мире

В США предъявили обвинения полицейскому, побившему бездомного

13:36 10.06.2020
340
© AP Photo / Matt RourkeСотрудники правоохранительных органов США
Сотрудники правоохранительных органов США
© AP Photo / Matt Rourke
Сотрудники правоохранительных органов США. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Прокуратура округа Лос-Анджелес предъявила обвинения в нападении полицейскому города, который более десяти раз ударил безоружного бездомного, сообщает газета Los Angeles Times.
"Это возмутительный случай незаконного применения силы со стороны полицейского", - заявила прокурор округа Джеки Лейси. "В этом случае мы полагаем, что применение силы не было оправданным и необходимым с точки зрения закона", - добавила она.
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Инцидент, о котором идет речь, произошел 27 апреля. Как отмечает издание, полицейский Фрэнк Эрнандес со своим напарником выехал на вызов о нарушениях границ частной собственности. Прибыв на место инцидента, полицейские встретили бездомного, который установил тент на территории, примыкающей к местной церкви. На видеоролике, снятом одним из очевидцев, видно, что Эрнандес несколько раз бьет бездомного по телу и голове. Подозреваемый, как отмечает издание, судя по всему, не был вооружен и не оказывал сопротивления.
Когда видео инцидента было обнародовано, Эрнандес был временно отстранен от выполнения служебных обязанностей. Во вторник днем он был задержан и меньше, чем через час, освобожден под подписку о невыезде. Как ожидается, в четверг он предстанет перед судом.
Как отмечают СМИ, обвинения полицейскому были выдвинуты почти через неделю после того, как США охватили массовые протесты из-за кончины афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в Миннеаполисе. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.
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