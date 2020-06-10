Историк рассказал о самом проблемном союзнике нацистской Германии

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Адольф Гитлер в конце войны признавал, что проиграл войну из-за Италии , которой постоянно приходилось оказывать военную помощь и тем самым ослаблять важные направления, рассказал РИА Новости в среду эксперт Российского военно-исторического общества ( РВИО ) Никита Буранов.

Ровно 80 лет назад, 10 июня 1940 года, Италия вступила во Вторую мировую войну на стороне Германии , объявив войну Франции Великобритании . Участие республики в войне продолжалось до 8 мая 1945 года.

По данным РВИО, за это время погибли от 150 до 400 тысяч итальянских военных, пропали без вести 131 тысяч. Потери гражданского населения - от 60 до 152 тысяч человек. Военные расходы составили порядка 94 миллиардов долларов в ценах 1945 года.

"Гитлер в конце войны вспоминал, и это задокументированные факты, что Германия проиграла Вторую мировую войну из-за того, что в войну вступила Италия. Немцы были вынуждены помогать итальянцам в большинстве военных операций, и из-за этого приходилось ослаблять важные направления. В частности, оказывая помощь итальянцам в Югославии, пришлось перенести операцию "Барбаросса" [план войны Германии против СССР] - с мая, как она планировалась изначально, на конец июня", - заявил Буранов.

Бенито Муссолини, в 1922 году ставший премьер-министром Италии, стремился возрождению Италии в границах Римской империи.

"В Национальной фашистской партии во главе с Муссолини видели, как немцы громят сильнейшие армии Европы , и поняли, что могут оторвать свой кусок, находясь в союзе и под покровительством Германии, что даст возможность начать строить свою колониальную империю", - напомнил эксперт.

Восьмого октября 1940 года Италия объявила войну Греции , 6 апреля 1941 года - Югославии . 22 июня 1941 года Италия участвовала в нападении на СССР , а 11 декабря 1941 года вместе с Германией объявила войну США

Итальянские войска участвовали в боях на юге Франции, в Северной Африке , Греции и Югославии, предпринимали попытки бомбардировок Мальты , участвовали в войне с Эфиопией . В этих операциях они несли серьезные потери, и порой только помощь Германии помогала переломить события на фронте, отметил собеседник агентства.

"Итальянская армия фактически не была готова к войне, не была даже проведена мобилизация, многие дивизии были неполного штата, в таком состоянии они начали войну. Против этого активно выступали итальянские генералы", - заявил эксперт.

Муссолини удалось захватить часть территорий, с 1940 по 1943 годы под итальянской оккупацией находились части территорий Франции, Югославии, Греции, а также захваченная в 1939 году Албания . При этом амбиции итальянцев не пересекались с планами немцев, которые в основном смотрели на север Европы и дальше на восток.

Но в 1943 году из-за уменьшения немецкой помощи, а также в результате военных неудач и кризиса в тылу, Италия потеряла большинство захваченных территорий, а также Сицилию

"В Средиземноморье , куда также простирались итальянские интересы, преобладало влияние Великобритании, которая была значительно сильнее Италии, обладала мощным флотом и авиацией. 12 ноября 1940 года британская палубная авиация нанесла удар по итальянской военно-морской базе. В результате атаки один линкор был потоплен и два серьезно повреждены, а флот Великобритании окончательно захватил инициативу в Средиземном море . Правда, эта операция потом аукнулась союзникам, она стала образцом для японской атаки на американский Перл-Харбор в 1941 году", - отметил эксперт.

Итальянские дивизии в качестве оккупационных или вспомогательных сил были разбросаны по Греции, СССР, Балканам, Франции, Северной Африке. Война свелась для Италии к серии поражений. В первую очередь из-за военных неудач Муссолини потерял влияние в Италии задолго до окончания Второй мировой войны.