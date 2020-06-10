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Историк рассказал о самом проблемном союзнике нацистской Германии
2020-06-10T13:39
северная африка
российское военно-историческое общество (рвио)
мальта
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адольф гитлер
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северная африка, российское военно-историческое общество (рвио), мальта, сша, адольф гитлер, в мире

Историк рассказал о самом проблемном союзнике нацистской Германии

13:33 10.06.2020 (обновлено: 13:39 10.06.2020)
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© РИА Новости / Фонд РИА Новости / Перейти в фотобанкАдольф Гитлер
Адольф Гитлер
© РИА Новости / Фонд РИА Новости
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Адольф Гитлер. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Адольф Гитлер в конце войны признавал, что проиграл войну из-за Италии, которой постоянно приходилось оказывать военную помощь и тем самым ослаблять важные направления, рассказал РИА Новости в среду эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.
Ровно 80 лет назад, 10 июня 1940 года, Италия вступила во Вторую мировую войну на стороне Германии, объявив войну Франции и Великобритании. Участие республики в войне продолжалось до 8 мая 1945 года.
По данным РВИО, за это время погибли от 150 до 400 тысяч итальянских военных, пропали без вести 131 тысяч. Потери гражданского населения - от 60 до 152 тысяч человек. Военные расходы составили порядка 94 миллиардов долларов в ценах 1945 года.
"Гитлер в конце войны вспоминал, и это задокументированные факты, что Германия проиграла Вторую мировую войну из-за того, что в войну вступила Италия. Немцы были вынуждены помогать итальянцам в большинстве военных операций, и из-за этого приходилось ослаблять важные направления. В частности, оказывая помощь итальянцам в Югославии, пришлось перенести операцию "Барбаросса" [план войны Германии против СССР] - с мая, как она планировалась изначально, на конец июня", - заявил Буранов.
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Бенито Муссолини, в 1922 году ставший премьер-министром Италии, стремился возрождению Италии в границах Римской империи.
"В Национальной фашистской партии во главе с Муссолини видели, как немцы громят сильнейшие армии Европы, и поняли, что могут оторвать свой кусок, находясь в союзе и под покровительством Германии, что даст возможность начать строить свою колониальную империю", - напомнил эксперт.
Восьмого октября 1940 года Италия объявила войну Греции, 6 апреля 1941 года - Югославии. 22 июня 1941 года Италия участвовала в нападении на СССР, а 11 декабря 1941 года вместе с Германией объявила войну США.
Итальянские войска участвовали в боях на юге Франции, в Северной Африке, Греции и Югославии, предпринимали попытки бомбардировок Мальты, участвовали в войне с Эфиопией. В этих операциях они несли серьезные потери, и порой только помощь Германии помогала переломить события на фронте, отметил собеседник агентства.
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"Итальянская армия фактически не была готова к войне, не была даже проведена мобилизация, многие дивизии были неполного штата, в таком состоянии они начали войну. Против этого активно выступали итальянские генералы", - заявил эксперт.
Муссолини удалось захватить часть территорий, с 1940 по 1943 годы под итальянской оккупацией находились части территорий Франции, Югославии, Греции, а также захваченная в 1939 году Албания. При этом амбиции итальянцев не пересекались с планами немцев, которые в основном смотрели на север Европы и дальше на восток.
Но в 1943 году из-за уменьшения немецкой помощи, а также в результате военных неудач и кризиса в тылу, Италия потеряла большинство захваченных территорий, а также Сицилию.
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Средиземноморье, куда также простирались итальянские интересы, преобладало влияние Великобритании, которая была значительно сильнее Италии, обладала мощным флотом и авиацией. 12 ноября 1940 года британская палубная авиация нанесла удар по итальянской военно-морской базе. В результате атаки один линкор был потоплен и два серьезно повреждены, а флот Великобритании окончательно захватил инициативу в Средиземном море. Правда, эта операция потом аукнулась союзникам, она стала образцом для японской атаки на американский Перл-Харбор в 1941 году", - отметил эксперт.
Итальянские дивизии в качестве оккупационных или вспомогательных сил были разбросаны по Греции, СССР, Балканам, Франции, Северной Африке. Война свелась для Италии к серии поражений. В первую очередь из-за военных неудач Муссолини потерял влияние в Италии задолго до окончания Второй мировой войны.
В июле 1943 года Италия решила присоединиться к союзникам по антигитлеровской коалиции и выйти из войны. В результате Национальная фашистская партия была распущена, а диктатор был отстранен от власти и арестован своими же соратниками.
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