https://ria.ru/20200610/1572743217.html
Прокуратура проверит информацию о нарушениях в обсерваторе на Сахалине
2020-06-10T13:32
2020-06-10T13:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
южно-сахалинск
происшествия
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, южно-сахалинск, происшествия
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июн – РИА Новости.
Прокуратура Сахалинской области проверит информацию о нарушении прав содержащихся в обсерваторе на базе спорткомплекса "Восток" в Южно-Сахалинске
, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
"Прокуратура организовала рассмотрение публикации в средствах массовой информации о нарушении прав людей, содержащихся в обсерваторе на базе спорткомплекса "Восток" в Южно-Сахалинске. По данным СМИ, находящимся в изоляции гражданам без объяснения причин продлевают карантин, некоторые из них объявили голодовку", - рассказала собеседница агентства, отметив, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
По данным оперштаба, в регионе на 10 июня официально подтверждены 265 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 78 человек выписаны с выздоровлением, 187 проходят лечение в инфекционном госпитале на базе Долинской ЦРБ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.