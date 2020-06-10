Прокуратура проверит информацию о нарушениях в обсерваторе на Сахалине

"Прокуратура организовала рассмотрение публикации в средствах массовой информации о нарушении прав людей, содержащихся в обсерваторе на базе спорткомплекса "Восток" в Южно-Сахалинске. По данным СМИ, находящимся в изоляции гражданам без объяснения причин продлевают карантин, некоторые из них объявили голодовку", - рассказала собеседница агентства, отметив, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.