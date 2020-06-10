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Прокуратура проверит информацию о нарушениях в обсерваторе на Сахалине
2020-06-10T13:32
распространение нового коронавируса
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южно-сахалинск
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, южно-сахалинск, происшествия

Прокуратура проверит информацию о нарушениях в обсерваторе на Сахалине

13:32 10.06.2020
300
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июн – РИА Новости. Прокуратура Сахалинской области проверит информацию о нарушении прав содержащихся в обсерваторе на базе спорткомплекса "Восток" в Южно-Сахалинске, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
"Прокуратура организовала рассмотрение публикации в средствах массовой информации о нарушении прав людей, содержащихся в обсерваторе на базе спорткомплекса "Восток" в Южно-Сахалинске. По данным СМИ, находящимся в изоляции гражданам без объяснения причин продлевают карантин, некоторые из них объявили голодовку", - рассказала собеседница агентства, отметив, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Южно-СахалинскПроисшествия
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