Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 38

ВОРОНЕЖ, 10 июн - РИА Новости. Число умерших пациентов с Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области выросло за сутки с 34 до 38, выздоровели 1440 человек, из них 84 - за последние сутки, сообщила администрация региона.

В регионе за прошедшие сутки подтверждены 55 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего во Владимирской области зарегистрированы 3260 случаев COVID-19.

"В регионе выздоровели 1440 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе за 9 июня – 84 человека. За период наблюдения в области отмечено 38 летальных случаев", - говорится в сообщении.

По данным на 9 июня, во Владимирской области умерли 34 пациента с коронавирусной инфекцией.

По состоянию на вторник, на стационарном лечении в области находились 44 пациента с ОРВИ и 816 – с пневмонией.

Население Владимирской области, по данным на 2020 год, составляет 1,358 миллиона человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.