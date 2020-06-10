https://ria.ru/20200610/1572743066.html
Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 38
2020-06-10T13:30
2020-06-10T13:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
владимирская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, владимирская область, общество
ВОРОНЕЖ, 10 июн - РИА Новости.
Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией
во Владимирской области
выросло за сутки с 34 до 38, выздоровели 1440 человек, из них 84 - за последние сутки, сообщила администрация региона.
В регионе за прошедшие сутки подтверждены 55 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего во Владимирской области зарегистрированы 3260 случаев COVID-19.
"В регионе выздоровели 1440 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе за 9 июня – 84 человека. За период наблюдения в области отмечено 38 летальных случаев", - говорится в сообщении.
По данным на 9 июня, во Владимирской области умерли 34 пациента с коронавирусной инфекцией.
По состоянию на вторник, на стационарном лечении в области находились 44 пациента с ОРВИ и 816 – с пневмонией.
Население Владимирской области, по данным на 2020 год, составляет 1,358 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.