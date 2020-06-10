Свидетелями по делу MH17 проходят подчиненные украинца Харченко

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Среди свидетелей по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Среди свидетелей по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году есть телохранитель украинца Леонида Харченко, который является обвиняемым по делу, а также его подчиненный, якобы участвовавший в отгоне ЗРК "Бук" в сторону России после авиакатастрофы, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на слушаниях.

Следственная группа по MH17 во главе с Нидерландами называет Харченко бывшим полевым командиром ополчения Донбасса

Слушания по делу MH17 в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились 8 июня.

"Несколько бывших членов вооруженной группы обвиняемых, ДНР , были заслушаны в качестве свидетелей... Так, свидетель S07 "в ДНР был одним из водителей и телохранителей Харченко", - сообщил прокурор на слушаниях в среду.

"Есть также свидетель S21 - он был подчиненным Харченко и участвовал в отгоне ЗРК "Бук" в сторону России", - отметил он.

Как ранее заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко , российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Также доводы об украинском происхождении "Бука" приводили Минобороны РФ и концерн " Алмаз-Антей ", разработчик и производитель ракет.

Кроме того, накануне прокурор Тейс Бергер заявил, что радиолокационные данные не подтверждают обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска