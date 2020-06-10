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Свидетелями по делу MH17 проходят подчиненные украинца Харченко
2020-06-10T13:29
mh17. расследование
вооруженные силы рф
бук (зенитный ракетный комплекс)
донецкая народная республика
концерн пво "алмаз-антей"
николай винниченко
дмитрий песков
владимир путин
москва
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mh17. расследование, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), донецкая народная республика, концерн пво "алмаз-антей", николай винниченко, дмитрий песков, владимир путин, москва, курск, происшествия

Свидетелями по делу MH17 проходят подчиненные украинца Харченко

13:29 10.06.2020
1352
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаседание суда по делу о крушении Boeing MH17
Заседание суда по делу о крушении Boeing MH17
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заседание суда по делу о крушении Boeing MH17. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Среди свидетелей по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году есть телохранитель украинца Леонида Харченко, который является обвиняемым по делу, а также его подчиненный, якобы участвовавший в отгоне ЗРК "Бук" в сторону России после авиакатастрофы, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на слушаниях.
Следственная группа по MH17 во главе с Нидерландами называет Харченко бывшим полевым командиром ополчения Донбасса.
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
9 июня, 22:04
Нидерланды не нашли подтверждений причастности Киева к крушению MH17
Слушания по делу MH17 в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились 8 июня.
"Несколько бывших членов вооруженной группы обвиняемых, ДНР, были заслушаны в качестве свидетелей... Так, свидетель S07 "в ДНР был одним из водителей и телохранителей Харченко", - сообщил прокурор на слушаниях в среду.
"Есть также свидетель S21 - он был подчиненным Харченко и участвовал в отгоне ЗРК "Бук" в сторону России", - отметил он.
Как ранее заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Также доводы об украинском происхождении "Бука" приводили Минобороны РФ и концерн "Алмаз-Антей", разработчик и производитель ракет.
Начало заседания суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
9 июня, 15:56
У следствия по MH17 нет данных о запуске ракеты у Снежного и Зарощенского
Кроме того, накануне прокурор Тейс Бергер заявил, что радиолокационные данные не подтверждают обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Сбор тел погибших на месте крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
8 июня, 20:44
Россия представила свидетельские показания по делу MH17
170036
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MH17. РасследованиеВооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)Донецкая Народная РеспубликаКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Николай ВинниченкоДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваКурскПроисшествия
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