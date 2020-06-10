Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572742893.html
В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 22 тысячи
2020-06-10T13:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
афганистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1200x0_80_0_0_1eb51a4b8b2c6b4d1ea427139cde2168.jpg
афганистан
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572742893.html?chat_room_id=1572742893
Новости
ru-RU
94
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1200x0_80_0_0_1eb51a4b8b2c6b4d1ea427139cde2168.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_171:0:2902:2048_1200x0_80_0_0_406feca9004ba9a56cbe4e7b88ed862e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_579:0:2627:2048_1200x0_80_0_0_ae50e55607847b4e8b90a2557050ff01.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, афганистан, в мире

В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 22 тысячи

13:27 10.06.2020
94
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане превысило 22 тысячи, свыше 400 человек скончались, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, общее число заражений в Афганистане достигло 22 143, скончались 405 пациентов с коронавирусом.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Отмечается, что выздоровели 2 975 человек.
Как сообщает министерство здравоохранения, за последние сутки медики в Афганистане выявили 684 новых случая заражения и зарегистрировали 21 летальный исход.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАфганистанВ мире
Рекомендуем
Тегеран
В Иране число жертв коронавируса достигло 8506
Специальный представитель Президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
Онлайн-консультации между США, Россией и Афганистаном пройдут 15 июня
Тест на коронавирус
В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 21 тысячу
Нью-Йорк
В США выявили более 11 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 51 тысячу
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 20,9 тысячи
Врач
В Индонезии число случаев заражения коронавирусом превысило 34 тысячи
Сотрудники правоохранительных органов США
В США предъявили обвинения полицейскому, побившему бездомного
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
В Грузии выявили четыре новых случая заражения коронавирусом
Берлин
Германия снимет пограничный контроль с шестью странами 15 июня
Тегеран
В Иране выявили 2095 новых случаев заражения коронавирусом
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
В Индии выявили более 9,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Венгрия откроет границу с Хорватией
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 4763
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом превысило 31 тысячу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
03:29В России космических туристов могут готовить к выходу в открытый космос
03:24В трех регионах проведут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
03:07В Минздраве оценили, сколько может занять лечение Ефремова от алкоголизма
Лента новостейМолния