В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 22 тысячи

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане превысило 22 тысячи, свыше 400 человек скончались, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, общее число заражений в Афганистане достигло 22 143, скончались 405 пациентов с коронавирусом.
Отмечается, что выздоровели 2 975 человек.
Как сообщает министерство здравоохранения, за последние сутки медики в Афганистане выявили 684 новых случая заражения и зарегистрировали 21 летальный исход.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.