В Узбекистане будут использовать местный препарат при лечении от COVID-19

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру среду число зарегистрированных случаев выросло до 4,547 тысячи, 18 пациентов скончались, 3,459 тысячи человек выздоровели.

"Оригинальный препарат против гриппа "Рутан", разработанный Институтом биоорганической химии Академии наук (АН) Республики Узбекистан, был протестирован китайскими учеными, в результате чего было продемонстрировано снижение воздействия коронавируса SARS CoV-2 на 78,3%", - говорится в сообщении на сайте Мининноваций.

По данным АН Узбекистана, "Рутан" был создан еще в 2015 году, является индуктором интерферона и был рекомендован министерством здравоохранения страны для профилактики и лечения гриппа, а также острых респираторных заболеваний детям старше 6 лет и взрослым. Препарат создан на основе одноименного растительного средства, действующее вещество которого – полифенолы.