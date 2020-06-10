В Узбекистане будут использовать местный препарат при лечении от COVID-19

ТАШКЕНТ, 10 июн - РИА Новости. Препарат против гриппа "Рутан", созданный в Узбекистане, будет использован в стране при лечении инфицированных новым коронавирусом COVID-19, сообщает в среду пресс-служба министерства инновационного развития республики.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру среду число зарегистрированных случаев выросло до 4,547 тысячи, 18 пациентов скончались, 3,459 тысячи человек выздоровели.
"Оригинальный препарат против гриппа "Рутан", разработанный Институтом биоорганической химии Академии наук (АН) Республики Узбекистан, был протестирован китайскими учеными, в результате чего было продемонстрировано снижение воздействия коронавируса SARS CoV-2 на 78,3%", - говорится в сообщении на сайте Мининноваций.
По данным пресс-службы, министерству здравоохранения страны передано 19,5 тысячи упаковок "Рутана", еще 11 тысяч - отправлены в Иран, где успешно прошли лабораторные испытания. Производство препарата освоено на базе Узбекско-китайского медицинского технопарка в Ташкенте, соответствующего всем требованиям надлежащих производственных практик (GMP).
По данным АН Узбекистана, "Рутан" был создан еще в 2015 году, является индуктором интерферона и был рекомендован министерством здравоохранения страны для профилактики и лечения гриппа, а также острых респираторных заболеваний детям старше 6 лет и взрослым. Препарат создан на основе одноименного растительного средства, действующее вещество которого – полифенолы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.