Полиция Испании обезвредила группу, незаконно поставлявшую ТВ-контент

МАДРИД, 10 июн – РИА Новости. Европейские правоохранительные органы обезвредили группировку, которая занималась поставкой контента интернет-телевидения IPTV двум миллионам клиентов по всему миру, говорится в сообщении Национальной полиции Европейские правоохранительные органы обезвредили группировку, которая занималась поставкой контента интернет-телевидения IPTV двум миллионам клиентов по всему миру, говорится в сообщении Национальной полиции Испании

Операцию проводили Europol, Eurojust, Национальная полиция Испании, правоохранительные органы ряда других европейских стран.

В общей сложности группировка обеспечивала доступ к более чем 40 тысячам каналов, фильмов, телесериалов и платформ. Ее доход оценивается в 15 миллионов евро, не считая упущенной возможности официальных поставщиков.

Швеции, Для передачи сигнала использовались 50 серверов. Операция проводилась в 14 странах, были проведены 15 обысков, задержаны одиннадцать человек, в том числе в Испании, Германии Дании . Лидер группировки – иранец по происхождению – был задержан в Испании.

Расследование началось в прошлом году, после того, как иски на незаконное распространение контента подали испанская Ла Лига, Альянс для творчества и развлечений (Alliance for Creativity and Entertainment, среди членов - Amazon, CBS, Дисней, HBO, NBCUniversal, Netflix и Warner Bros), Немецкая футбольная Бундеслига.

Полученные деньги члены группировки отмывали через покупку криптовалют, создание фиктивных компаний, покупку недвижимости. Им будут предъявлены обвинения в преступлениях против интеллектуальной собственности, махинациях, отмывании денег, членстве в преступной группировке.