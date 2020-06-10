Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572742532.html
Полиция Испании обезвредила группу, незаконно поставлявшую ТВ-контент
2020-06-10T13:22
netflix
дания
сша
испания
люксембург (государство)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154840/99/1548409908_0:12:3071:1739_1200x0_80_0_0_972d5a938d19dd51a8561805a0ab77bb.jpg
https://ria.ru/20200324/1569100969.html
https://rsport.ria.ru/20200130/1564073429.html
дания
сша
испания
люксембург (государство)
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572742532.html?chat_room_id=1572742532
Новости
ru-RU
538
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/154840/99/1548409908_0:12:3071:1739_1200x0_80_0_0_972d5a938d19dd51a8561805a0ab77bb.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/154840/99/1548409908_203:0:2934:2048_1200x0_80_0_0_85699c1824bb47c4f7744fe0b32cbe52.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/154840/99/1548409908_544:0:2592:2048_1200x0_80_0_0_5154ea2bfa1be4f4023087290de9d472.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
netflix, дания, сша, испания, люксембург (государство), в мире

Полиция Испании обезвредила группу, незаконно поставлявшую ТВ-контент

13:22 10.06.2020
538
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в Испании
Сотрудник полиции в Испании
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции в Испании. Архивное фото
МАДРИД, 10 июн – РИА Новости. Европейские правоохранительные органы обезвредили группировку, которая занималась поставкой контента интернет-телевидения IPTV двум миллионам клиентов по всему миру, говорится в сообщении Национальной полиции Испании.
Операцию проводили Europol, Eurojust, Национальная полиция Испании, правоохранительные органы ряда других европейских стран.
Автомобиль испанской полиции
24 марта, 23:10Распространение нового коронавируса
Полиция Испании вернула в больницы несколько сбежавших пациентов
В общей сложности группировка обеспечивала доступ к более чем 40 тысячам каналов, фильмов, телесериалов и платформ. Ее доход оценивается в 15 миллионов евро, не считая упущенной возможности официальных поставщиков.
Для передачи сигнала использовались 50 серверов. Операция проводилась в 14 странах, были проведены 15 обысков, задержаны одиннадцать человек, в том числе в Испании, Германии, Швеции, Дании. Лидер группировки – иранец по происхождению – был задержан в Испании.
Расследование началось в прошлом году, после того, как иски на незаконное распространение контента подали испанская Ла Лига, Альянс для творчества и развлечений (Alliance for Creativity and Entertainment, среди членов - Amazon, CBS, Дисней, HBO, NBCUniversal, Netflix и Warner Bros), Немецкая футбольная Бундеслига.
Группировка работала в Чехии, Швеции, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Канаде, США, Швейцарии, Румынии, Бельгии, Великобритании и Люксембурге.
Полученные деньги члены группировки отмывали через покупку криптовалют, создание фиктивных компаний, покупку недвижимости. Им будут предъявлены обвинения в преступлениях против интеллектуальной собственности, махинациях, отмывании денег, членстве в преступной группировке.
Наложен арест на два дорогих автомобиля стоимостью 400 тысяч евро, жилой дом стоимостью 1,7 миллиона евро, часы на 45 тысяч евро, 2,7 миллиона евро в криптовалютах, 1,1 миллиона на банковских счетах, изъяты 9 тысяч евро наличными.
Работа ФГУП Антидопинговый центр
30 января, 17:52
Полиция Испании изъяла крупнейшую партию спортивного допинга
101004
Обсудить 0
NetflixДанияСШАИспанияЛюксембург (государство)В мире
Рекомендуем
Женщина на одной из улиц Мадрида
В Испании введут штраф за отсутствие масок в общественных местах
Композитор духовной музыки протоиерей Ведерников
Умер композитор духовной музыки протоиерей Николай Ведерников
Остров Ибица
В Испании закрыли пляжи, где туристы не соблюдали социальную дистанцию
Вена
Австрия снимет ограничения по COVID-19 для въезжающих из 31 страны ЕС
Берлин
Германия снимет пограничный контроль с шестью странами 15 июня
Лекарственные препараты
В Узбекистане будут использовать местный препарат при лечении от COVID-19
Мужчина проходит мимо киоска, торгующего полотенцами в виде банкнот евро в Афинах
Европу ожидает "большая трагедия"
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В Москве соседи гонят журналистов от дома, где находится Ефремов
Дворец спорта в Минске
Пятый претендент на пост главы Белоруссии собрал подписи для выдвижения
Крокодил
На северо-западе Испании пытаются найти и поймать нильского крокодила
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
В липецкой администрации пояснили слова Артамонова о ветеранах
Руки в наручниках
Омскую студентку, убившую табуреткой пенсионерку, взяли под стражу
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
ЕС готовит предложения по началу открытия внешних границ с 1 июля
Ситуация в Барселоне в связи с COVID-19
Принцу Бельгии грозит штраф за нарушение карантина в Испании
Стиг Энгстрём
В Швеции назвали имя убийцы премьера Улофа Пальме в 1986 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
03:29В России космических туристов могут готовить к выходу в открытый космос
03:24В трех регионах проведут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
03:07В Минздраве оценили, сколько может занять лечение Ефремова от алкоголизма
Лента новостейМолния