https://ria.ru/20200610/1572742532.html
Полиция Испании обезвредила группу, незаконно поставлявшую ТВ-контент
2020-06-10T13:22
2020-06-10T13:22
netflix
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сша
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в мире
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netflix, дания, сша, испания, люксембург (государство), в мире
МАДРИД, 10 июн – РИА Новости.
Европейские правоохранительные органы обезвредили группировку, которая занималась поставкой контента интернет-телевидения IPTV двум миллионам клиентов по всему миру, говорится в сообщении Национальной полиции Испании
.
Операцию проводили Europol, Eurojust, Национальная полиция Испании, правоохранительные органы ряда других европейских стран.
В общей сложности группировка обеспечивала доступ к более чем 40 тысячам каналов, фильмов, телесериалов и платформ. Ее доход оценивается в 15 миллионов евро, не считая упущенной возможности официальных поставщиков.
Для передачи сигнала использовались 50 серверов. Операция проводилась в 14 странах, были проведены 15 обысков, задержаны одиннадцать человек, в том числе в Испании, Германии
, Швеции
, Дании
. Лидер группировки – иранец по происхождению – был задержан в Испании.
Расследование началось в прошлом году, после того, как иски на незаконное распространение контента подали испанская Ла Лига, Альянс для творчества и развлечений (Alliance for Creativity and Entertainment, среди членов - Amazon, CBS, Дисней, HBO, NBCUniversal, Netflix
и Warner Bros), Немецкая футбольная Бундеслига.
Группировка работала в Чехии
, Швеции, Дании, Франции
, Германии, Италии
, Нидерландах
, Канаде
, США
, Швейцарии
, Румынии
, Бельгии
, Великобритании
и Люксембурге
.
Полученные деньги члены группировки отмывали через покупку криптовалют, создание фиктивных компаний, покупку недвижимости. Им будут предъявлены обвинения в преступлениях против интеллектуальной собственности, махинациях, отмывании денег, членстве в преступной группировке.
Наложен арест на два дорогих автомобиля стоимостью 400 тысяч евро, жилой дом стоимостью 1,7 миллиона евро, часы на 45 тысяч евро, 2,7 миллиона евро в криптовалютах, 1,1 миллиона на банковских счетах, изъяты 9 тысяч евро наличными.