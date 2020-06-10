Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200610/1572742452.html
Умер композитор духовной музыки протоиерей Николай Ведерников
2020-06-10T22:32
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
ссср
религия и мировоззрение
альфред шнитке
якиманка
московская духовная академия
святослав рихтер
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572748933_18:0:564:307_1200x0_80_0_0_0c7d4a44d7312a5741beb1d412660fcb.jpg
https://ria.ru/20200608/1572617202.html
ссср
якиманка
москва
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572742452.html?chat_room_id=1572742452
Новости
ru-RU
584
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572748933_18:0:564:307_1200x0_80_0_0_0c7d4a44d7312a5741beb1d412660fcb.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572748933_86:0:495:307_1200x0_80_0_0_95752a6587d6c992f7f3876f98dde9de.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572748933_137:0:444:307_1200x0_80_0_0_7eb9519a0f7978f332d08e3d67a8a938.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, ссср, альфред шнитке, якиманка, московская духовная академия, святослав рихтер, москва

Умер композитор духовной музыки протоиерей Николай Ведерников

13:21 10.06.2020 (обновлено: 22:32 10.06.2020)
584
© Фото : АНО "Православие и Мир"Композитор духовной музыки протоиерей Ведерников
Композитор духовной музыки протоиерей Ведерников
© Фото : АНО "Православие и Мир"
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости, Артем Буденный. Заштатный клирик столичного храма Иоанна Воина на Якиманке, церковный композитор протоиерей Николай Ведерников скончался 9 июня на 92-м году жизни, сообщил в среду РИА Новости врио настоятеля храма протоиерей Геннадий Героев.
"Старейший клирик Московской епархии умер накануне, ему сегодня должно было исполниться 92 года. В последние годы он ослеп и был заштатным клириком. Отпевание будет в пятницу", - сказал Героев.
Протоиерей Николай Ведерников - известный церковный композитор, старейший клирик Москвы. Как он говорил в одном из интервью, прислуживал еще патриархам Сергию (1867-1944) и Алексию I (1877-1970). Отец Николай закончил Московскую консерваторию, а после заочно - Ленинградскую семинарию и Московскую духовную академию. Известен как автор духовной музыки, которая регулярно исполняется в России и за рубежом.
Также, как он сам говорил, поводил у себя дома "беседы на квартирах" с известным богословом митрополитом Антонием Сурожским, записи которых переиздаются до сих пор.
"Когда Антоний Сурожский приезжал в СССР, останавливался в гостинице "Украина" и встречался с молодежью, но понял, что его "просматривают" и "прослушивают". Тогда отец Николай предоставил Сурожскому свою квартиру, где тот проводили встречи с молодежью и активистами", - рассказал Героев.
Служил Николай Ведерников сначала в храме Рождества Христова в Измайлово, после был настоятелем церкви Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском, а с 1989 года – в храме Иоанна Воина на Якиманке, где в последние годы числился за штатом. В этом же храме Николай Ведерников отпевал Святослава Рихтера и Альфреда Шнитке.
Николай Ведерников переложил на музыку многие церковные песнопения. Cреди известных работ - пасхальное песнопение "Плотию уснув", рождественское песнопение "Радуются все ангелы" и "Свете тихий". Его произведения ориентированы на профессиональные церковные хоры и, как отмечает Православная энциклопедия, "написаны в русле высокой традиции русского литургического пения".
"В музыкальных кругах отец Николай был очень известен, и многих композиторов привел к вере", - добавил Героев.
Как рассказал РИА Новости художественный руководитель и главный дирижер Московского синодального хора Алексей Пузаков, сочинения Ведерникова несут традиции старинной музыки, хотя и написаны современным автором.
"Мы много лет исполняем его произведения в России и за рубежом. Всегда его музыка встречает сердечный отклик у публики. Она у него необыкновенная, очень светлая. Через музыку можно увидеть его душу, его веру и ту красоту, которую он черпал через молитву и служение христианской церкви", - подытожил Пузаков.
Настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы протоиерей Михаил Васильев
8 июня, 11:40Религия и мировоззрение
Умер настоятель московского храма, болевший COVID-19
2001301
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьСССРАльфред ШниткеЯкиманкаМосковская духовная академияСвятослав РихтерМосква
Рекомендуем
Стоп-кадр выступления писателя-сатирика Анатолия Трушкина
Сатирик Анатолий Трушкин был выдающимся автором, заявил Винокур
Стоп-кадр выступления писателя-сатирика Анатолия Трушкина
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В Москве соседи гонят журналистов от дома, где находится Ефремов
Настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы протоиерей Михаил Васильев
Умер настоятель московского храма, болевший COVID-19
Милорад Додик
Член президиума БиГ приедет в Москву на парад Победы
Священнослужитель у храма Христа Спасителя в Москве
РПЦ еще раз простится со всеми умершими во время пандемии священниками
Адольф Гитлер
Историк рассказал о самом проблемном союзнике нацистской Германии
Ликвидация разлива топлива в Норильске
Названа предварительная причина утечки топлива в Норильске
Фасад Александровского подворья в Иерусалиме
Израиль работает над передачей России Александровского подворья
Актер Владимир Долинский
Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме
Красная площадь в Москве
Песков назвал страны, которые подтвердили участие в параде Победы
Заседание суда по делу о крушении Boeing MH17
Свидетелями по делу MH17 проходят подчиненные украинца Харченко
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин попросил москвичей не подвергать себя риску в связи с COVID-19
Главный храм Вооруженных сил России в парке Патриот
Освящение главного храма Вооруженных сил России перенесли
Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II (в центре) во время интронизации в Кафедральном Богоявленском Соборе в Москве
Почему 30 лет назад РПЦ могла пойти по другому пути
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
03:29В России космических туристов могут готовить к выходу в открытый космос
03:24В трех регионах проведут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
03:07В Минздраве оценили, сколько может занять лечение Ефремова от алкоголизма
Лента новостейМолния