Умер композитор духовной музыки протоиерей Николай Ведерников

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости, Артем Буденный. Заштатный клирик столичного храма Иоанна Воина на Заштатный клирик столичного храма Иоанна Воина на Якиманке , церковный композитор протоиерей Николай Ведерников скончался 9 июня на 92-м году жизни, сообщил в среду РИА Новости врио настоятеля храма протоиерей Геннадий Героев.

"Старейший клирик Московской епархии умер накануне, ему сегодня должно было исполниться 92 года. В последние годы он ослеп и был заштатным клириком. Отпевание будет в пятницу", - сказал Героев.

Протоиерей Николай Ведерников - известный церковный композитор, старейший клирик Москвы . Как он говорил в одном из интервью, прислуживал еще патриархам Сергию (1867-1944) и Алексию I (1877-1970). Отец Николай закончил Московскую консерваторию, а после заочно - Ленинградскую семинарию и Московскую духовную академию . Известен как автор духовной музыки, которая регулярно исполняется в России и за рубежом.

Также, как он сам говорил, поводил у себя дома "беседы на квартирах" с известным богословом митрополитом Антонием Сурожским, записи которых переиздаются до сих пор.

"Когда Антоний Сурожский приезжал в СССР, останавливался в гостинице "Украина" и встречался с молодежью, но понял, что его "просматривают" и "прослушивают". Тогда отец Николай предоставил Сурожскому свою квартиру, где тот проводили встречи с молодежью и активистами", - рассказал Героев.

Святослава Рихтера и Альфреда Шнитке . Служил Николай Ведерников сначала в храме Рождества Христова в Измайлово, после был настоятелем церкви Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском, а с 1989 года – в храме Иоанна Воина на Якиманке, где в последние годы числился за штатом. В этом же храме Николай Ведерников отпевал

Николай Ведерников переложил на музыку многие церковные песнопения. Cреди известных работ - пасхальное песнопение " Плотию уснув ", рождественское песнопение "Радуются все ангелы" и "Свете тихий". Его произведения ориентированы на профессиональные церковные хоры и, как отмечает Православная энциклопедия, "написаны в русле высокой традиции русского литургического пения".

"В музыкальных кругах отец Николай был очень известен, и многих композиторов привел к вере", - добавил Героев.

Как рассказал РИА Новости художественный руководитель и главный дирижер Московского синодального хора Алексей Пузаков, сочинения Ведерникова несут традиции старинной музыки, хотя и написаны современным автором.