https://ria.ru/20200610/1572742405.html
Попова призвала соблюдать меры личной профилактики
2020-06-10T13:21
2020-06-10T13:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Необходимо соблюдать меры личной профилактики и все рекомендации для предприятий по коронавирусу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова
.
"С постепенным послаблением режима самоограничений необходимо помнить, что это не значит, что мы должны забыть о требованиях к сохранению жизни, о требованиях к санитарно-гигиенической и эпидемиологической безопасности. Необходимо соблюдать, первое, все рекомендации, которые разработаны для организации деятельности. И конечно, каждому из нас нужно соблюдать все те меры личной профилактики, которые сегодня уже четко понятны и разработаны", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Попова отметила, что на сегодняшний день работает целый ряд методических рекомендаций.
"А их сегодня подготовлено Роспотребнадзором вместе с различными бизнес-сообществами, сообществами профессиональными 35 методических рекомендаций, которые определяют, как нужно организовать работу в том или ином сегменте экономики, или спорта, или искусства для того, чтобы безопасно возвращаться к прежнему формату жизни", - сказала она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.