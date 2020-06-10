Попова призвала соблюдать меры личной профилактики

"С постепенным послаблением режима самоограничений необходимо помнить, что это не значит, что мы должны забыть о требованиях к сохранению жизни, о требованиях к санитарно-гигиенической и эпидемиологической безопасности. Необходимо соблюдать, первое, все рекомендации, которые разработаны для организации деятельности. И конечно, каждому из нас нужно соблюдать все те меры личной профилактики, которые сегодня уже четко понятны и разработаны", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.