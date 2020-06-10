Попова сравнила рост заболеваемости COVID-19 в России и других странах

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Число случаев коронавируса в России росло медленнее, чем в других странах, и это позволило плавно войти в ситуацию с пандемией, заявила глава Анна Попова. Число случаев коронавируса в России росло медленнее, чем в других странах, и это позволило плавно войти в ситуацию с пандемией, заявила глава Роспотребнадзора

"Задача, которую мы ставили перед собой, — о плавном вхождении в эту очень непростую ситуацию с эпидемией нового коронавируса — успешно реализована", — сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением инфекции.

По ее словам, если сравнивать показатели по странам, то в России до пиковых значений ежесуточной заболеваемости ушло четыре инкубационных периода — более 50 дней, тогда как в других странах Европы — максимум два. "То есть рост был более быстрый <…> взрывной", — пояснила Попова.

"Уровни ежесуточной заболеваемости на верхних цифрах (в Европе ) были практически в два раза выше, чем в России, это явное свидетельство того, что эту задачу мы выполнили и справились с ней", — добавила она.

По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 493 тысячи, более 6,3 тысячи человек скончались, свыше 250 тысяч вылечились. При этом суточный прирост заболевших снижается второй день подряд.