https://ria.ru/20200610/1572742318.html
Попова сравнила рост заболеваемости COVID-19 в России и других странах
2020-06-10T13:20
2020-06-10T14:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
Число случаев коронавируса в России росло медленнее, чем в других странах, и это позволило плавно войти в ситуацию с пандемией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова
.
"Задача, которую мы ставили перед собой, — о плавном вхождении в эту очень непростую ситуацию с эпидемией нового коронавируса — успешно реализована", — сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением инфекции.
По ее словам, если сравнивать показатели по странам, то в России до пиковых значений ежесуточной заболеваемости ушло четыре инкубационных периода — более 50 дней, тогда как в других странах Европы — максимум два. "То есть рост был более быстрый <…> взрывной", — пояснила Попова.
"Уровни ежесуточной заболеваемости на верхних цифрах (в Европе
) были практически в два раза выше, чем в России, это явное свидетельство того, что эту задачу мы выполнили и справились с ней", — добавила она.
По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 493 тысячи, более 6,3 тысячи человек скончались, свыше 250 тысяч вылечились. При этом суточный прирост заболевших снижается второй день подряд.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.