Пятый претендент на пост главы Белоруссии собрал подписи для выдвижения

МИНСК, 10 июн – РИА Новости. Еще один претендент на пост президента Еще один претендент на пост президента Белоруссии , зампредседателя Ассоциации грузоперевозчиков "Регион 8" Наталья Кисель собрала необходимые для подачи в ЦИК для регистрации в качестве кандидата 100 тысяч подписей, сообщил РИА Новости в среду руководитель ее инициативной группы Сергей Штода.

Президентские выборы назначены в республике на 9 августа, для выдвижения своих кандидатов инициативным группам нужно собрать минимум 100 тысяч подписей граждан. Ранее этот порог преодолели действующий белорусский лидер Александр Лукашенко , бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая. Таким образом, Кисель стала пятым претендентом, собравшим необходимое для выдвижения кандидатом число подписей.

"Собрано более 108 тысяч подписей", - сказал Штода. Он отметил, что инициативная группа прекращает сбор подписей, поскольку "абсолютно уверена в них".

Собеседник агентства рассказал, что среди сборщиков подписей проводились тренинги, как правильно осуществлять сбор и заполнять подписные листы, чтобы к ним не возникло претензий у ЦИК. Кроме того, по его словам, руководством инициативной группы поступавшие подписи проверялись в ежедневном режиме.

Штода рассказал, что при сборе подписей в поддержку выдвижения Кисель ставки делались на представителей перевозчиков, логистической отрасли, сбор подписей осуществлялся и на автозаправках. Также эффект дал и сбор подписей по месту жительства избирателей.

"Все это в комплексе дало результат… Люди охотно подписываются", - сказал собеседник, добавив, что верит в количество собранных подписей избирателей, о которых заявляют инициативные группы других претендентов на президентский пост.