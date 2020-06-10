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Пятый претендент на пост главы Белоруссии собрал подписи для выдвижения
2020-06-10T13:19
наталья кисель
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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наталья кисель, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Пятый претендент на пост главы Белоруссии собрал подписи для выдвижения

13:19 10.06.2020
472
© РИА Новости / Руслан КривобокДворец спорта в Минске
Дворец спорта в Минске
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Дворец спорта в Минске. Архивное фото
МИНСК, 10 июн – РИА Новости. Еще один претендент на пост президента Белоруссии, зампредседателя Ассоциации грузоперевозчиков "Регион 8" Наталья Кисель собрала необходимые для подачи в ЦИК для регистрации в качестве кандидата 100 тысяч подписей, сообщил РИА Новости в среду руководитель ее инициативной группы Сергей Штода.
Президентские выборы назначены в республике на 9 августа, для выдвижения своих кандидатов инициативным группам нужно собрать минимум 100 тысяч подписей граждан. Ранее этот порог преодолели действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая. Таким образом, Кисель стала пятым претендентом, собравшим необходимое для выдвижения кандидатом число подписей.
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"Собрано более 108 тысяч подписей", - сказал Штода. Он отметил, что инициативная группа прекращает сбор подписей, поскольку "абсолютно уверена в них".
Собеседник агентства рассказал, что среди сборщиков подписей проводились тренинги, как правильно осуществлять сбор и заполнять подписные листы, чтобы к ним не возникло претензий у ЦИК. Кроме того, по его словам, руководством инициативной группы поступавшие подписи проверялись в ежедневном режиме.
Штода рассказал, что при сборе подписей в поддержку выдвижения Кисель ставки делались на представителей перевозчиков, логистической отрасли, сбор подписей осуществлялся и на автозаправках. Также эффект дал и сбор подписей по месту жительства избирателей.
"Все это в комплексе дало результат… Люди охотно подписываются", - сказал собеседник, добавив, что верит в количество собранных подписей избирателей, о которых заявляют инициативные группы других претендентов на президентский пост.
В президентской гонке в Белоруссии участвуют 14 человек. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов продлится по 19 июня включительно. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации.
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