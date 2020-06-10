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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20200610/1572742185.html
"Заговор классиков". Грибоедов. Потешный отстрел дворянства
2020-06-10T14:00
подкаст "заговор классиков"
подкаст
виктор ерофеев
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аудио, подкаст, виктор ерофеев

"Заговор классиков". Грибоедов. Потешный отстрел дворянства

14:00 10.06.2020
332
Подкаст "Заговор классиков"
"Заговор классиков". Грибоедов. Потешный отстрел дворянства
Вчера, 14:00
Автор гениальной комедии "Горе от ума", сочинитель посредственных водевилей и стихов. Связной между тайными декабристскими обществами Севера и Юга. После трагедии 14 декабря сначала арестант, затем чрезвычайный посол Николая I в Персии. Композитор, ловелас, дуэлянт, муж юной грузинской княжны, жертва успеха собственной дипломатии.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
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Подкаст "Заговор классиков"ПодкастВиктор Ерофеев
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