https://ria.ru/20200610/1572742149.html
В Иране число жертв коронавируса достигло 8506
2020-06-10T13:17
2020-06-10T13:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_0:0:2501:1406_1200x0_80_0_0_e8166541fe7e9014135b4e9f94464fa7.jpg
иран
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200610/1572742149.html?chat_room_id=1572742149
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_0:0:2501:1406_1200x0_80_0_0_e8166541fe7e9014135b4e9f94464fa7.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_265:0:2140:1406_1200x0_80_0_0_e6aa50099c11dced56a62d6b2ac3ba81.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_500:0:1906:1406_1200x0_80_0_0_cdb37b2b28d11493b641e736524c6bb2.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, иран, в мире
ТЕГЕРАН 10 июн – РИА Новости. Иран
зафиксировал относительный рост числа смертей пациентов с коронавирусом
, за сутки скончался 81 человек, всего жертв – 8 506, сообщило министерство здравоохранения страны.
"За прошедшие сутки удалось выявить 2011 новых случаев заражения коронавирусом. Всего – 177 938. К счастью, (из них) выздоровели 140 590 человек, однако за прошедшие 24 часа скончался еще 81 наш соотечественник, что по сравнению с прошлым днем говорит о приросте", - сказала официальный представитель минздрава Ирана Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN
Таким образом, общее число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 8 506.
С начала этой недели количество летальных исходов COVID-19 было в пределах 70-74.
В первую неделю июня число выявленных суточных случаев заражения коронавирусом впервые за более чем два месяца превысило 3 тысячи, а 4 июня в Иране был установлен антирекорд за все время пандемии – 3574 случая.
Однако уже несколько дней Иран фиксирует спад заболеваемости, который снизился почти до 2 тысяч в сутки. Власти страны объяснили последнюю вспышку заболеваемости наращиванием усилий по выявлению COVID-19. При этом он отмечалось, что наблюдавшийся рост не являлся второй волной заболеваемости в стране.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.