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Распространение нового коронавируса
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В Иране число жертв коронавируса достигло 8506
2020-06-10T13:24
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здоровье - общество
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, иран, в мире

В Иране число жертв коронавируса достигло 8506

13:17 10.06.2020 (обновлено: 13:24 10.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТегеран
Тегеран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Тегеран. Архивное фото
ТЕГЕРАН 10 июн – РИА Новости. Иран зафиксировал относительный рост числа смертей пациентов с коронавирусом, за сутки скончался 81 человек, всего жертв – 8 506, сообщило министерство здравоохранения страны.
"За прошедшие сутки удалось выявить 2011 новых случаев заражения коронавирусом. Всего – 177 938. К счастью, (из них) выздоровели 140 590 человек, однако за прошедшие 24 часа скончался еще 81 наш соотечественник, что по сравнению с прошлым днем говорит о приросте", - сказала официальный представитель минздрава Ирана Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN
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Таким образом, общее число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 8 506.
С начала этой недели количество летальных исходов COVID-19 было в пределах 70-74.
В первую неделю июня число выявленных суточных случаев заражения коронавирусом впервые за более чем два месяца превысило 3 тысячи, а 4 июня в Иране был установлен антирекорд за все время пандемии – 3574 случая.
Однако уже несколько дней Иран фиксирует спад заболеваемости, который снизился почти до 2 тысяч в сутки. Власти страны объяснили последнюю вспышку заболеваемости наращиванием усилий по выявлению COVID-19. При этом он отмечалось, что наблюдавшийся рост не являлся второй волной заболеваемости в стране.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИранВ мире
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