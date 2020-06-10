В Иране число жертв коронавируса достигло 8506

ТЕГЕРАН 10 июн – РИА Новости. Иран зафиксировал относительный рост числа смертей пациентов с коронавирусом , за сутки скончался 81 человек, всего жертв – 8 506, сообщило министерство здравоохранения страны.

"За прошедшие сутки удалось выявить 2011 новых случаев заражения коронавирусом. Всего – 177 938. К счастью, (из них) выздоровели 140 590 человек, однако за прошедшие 24 часа скончался еще 81 наш соотечественник, что по сравнению с прошлым днем говорит о приросте", - сказала официальный представитель минздрава Ирана Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN

Таким образом, общее число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 8 506.

С начала этой недели количество летальных исходов COVID-19 было в пределах 70-74.

В первую неделю июня число выявленных суточных случаев заражения коронавирусом впервые за более чем два месяца превысило 3 тысячи, а 4 июня в Иране был установлен антирекорд за все время пандемии – 3574 случая.

Однако уже несколько дней Иран фиксирует спад заболеваемости, который снизился почти до 2 тысяч в сутки. Власти страны объяснили последнюю вспышку заболеваемости наращиванием усилий по выявлению COVID-19. При этом он отмечалось, что наблюдавшийся рост не являлся второй волной заболеваемости в стране.