В Самарской области умерли два пациента с коронавирусом

САМАРА, 10 июн - РИА Новости. Пожилая женщина и мужчина с Пожилая женщина и мужчина с коронавирусом скончались в Самарской области , всего в регионе зарегистрировано 34 летальных случая, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.

В среду федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 216 человек с коронавирусом, в том числе двое в Самарской области.

"Всего в регионе 34 человека скончались, в том числе женщина 79 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы, и мужчина 61 года без сопутствующих заболеваний", - говорится в сообщении.

В Самарской области за сутки также подтверждены 113 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 66 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, 29 человек заразились от ранее заболевших, еще у 18 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания.

Всего в Самарской области с начала пандемии выявлены 3359 случаев заражения коронавирусом, 1570 человек выздоровели.