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В Самарской области умерли два пациента с коронавирусом
2020-06-10T13:14
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В Самарской области умерли два пациента с коронавирусом

13:14 10.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамара
Самара
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самара. Архивное фото
САМАРА, 10 июн - РИА Новости. Пожилая женщина и мужчина с коронавирусом скончались в Самарской области, всего в регионе зарегистрировано 34 летальных случая, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
В среду федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 216 человек с коронавирусом, в том числе двое в Самарской области.
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"Всего в регионе 34 человека скончались, в том числе женщина 79 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы, и мужчина 61 года без сопутствующих заболеваний", - говорится в сообщении.
В Самарской области за сутки также подтверждены 113 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 66 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, 29 человек заразились от ранее заболевших, еще у 18 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания.
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Всего в Самарской области с начала пандемии выявлены 3359 случаев заражения коронавирусом, 1570 человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСамарская область
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