Германия снимет пограничный контроль с шестью странами 15 июня

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что с 15 июня свобода передвижения в ЕС и Шенгенской зоне будет полностью восстановлена. Ранее оно было прервано почти на три месяца в связи с пандемией коронавируса в Европе

"Решено снять ограничения на поездки в соседние страны ЕС с 15 июня. Это касается существующего пограничного контроля на границе с Австрией, Швейцарией, Францией, Италией и Данией", - заявил на брифинге Зеехофер, добавив, что с остальными пограничными государствами Германия не вводила дополнительных мер пограничного контроля в период пандемии.

"С 15 марта у нас существовал пограничный контроль на авиарейсах с Италией и Испанией. Что касается Италии, то он будет остановлен 15 июня, с Испанией дело обстоит так, что внутренний контроль будут завершен 21 июня", - сказал министр.

Он уточнил, что таким образом в рамках ЕС "будет восстановлена свобода передвижения, ограниченная из-за пандемии коронавируса, но если ситуация вновь ухудшится, у нас есть в правительстве договоренности о том, что мы сделаем".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.