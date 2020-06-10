https://ria.ru/20200610/1572741682.html
Германия снимет пограничный контроль с шестью странами 15 июня
2020-06-10T13:10
2020-06-10T13:10
распространение нового коронавируса
мвд фрг
хорст зеехофер
хайко маас
мид германии
воз
европа
италия
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мвд фрг, хорст зеехофер, хайко маас, мид германии, воз, европа, италия, испания, в мире
БЕРЛИН, 10 июн - РИА Новости. Германия
снимет пограничный контроль на авиарейсах с Испанией
с 21 июня, с Австрией
, Швейцарией, Францией
, Италией, Данией
и Италией сообщение будет восстановлено в полной мере с 15 июня, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер
.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас
заявил, что с 15 июня свобода передвижения в ЕС и Шенгенской зоне будет полностью восстановлена. Ранее оно было прервано почти на три месяца в связи с пандемией коронавируса в Европе
.
"Решено снять ограничения на поездки в соседние страны ЕС с 15 июня. Это касается существующего пограничного контроля на границе с Австрией, Швейцарией, Францией, Италией и Данией", - заявил на брифинге Зеехофер, добавив, что с остальными пограничными государствами Германия не вводила дополнительных мер пограничного контроля в период пандемии.
"С 15 марта у нас существовал пограничный контроль на авиарейсах с Италией и Испанией. Что касается Италии, то он будет остановлен 15 июня, с Испанией дело обстоит так, что внутренний контроль будут завершен 21 июня", - сказал министр.
Он уточнил, что таким образом в рамках ЕС "будет восстановлена свобода передвижения, ограниченная из-за пандемии коронавируса, но если ситуация вновь ухудшится, у нас есть в правительстве договоренности о том, что мы сделаем".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.