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Германия снимет пограничный контроль с шестью странами 15 июня
2020-06-10T13:10
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Германия снимет пограничный контроль с шестью странами 15 июня

13:10 10.06.2020
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© Depositphotos / pandionhiatus3Берлин
Берлин
© Depositphotos / pandionhiatus3
Берлин. Архивное фото
БЕРЛИН, 10 июн - РИА Новости. Германия снимет пограничный контроль на авиарейсах с Испанией с 21 июня, с Австрией, Швейцарией, Францией, Италией, Данией и Италией сообщение будет восстановлено в полной мере с 15 июня, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что с 15 июня свобода передвижения в ЕС и Шенгенской зоне будет полностью восстановлена. Ранее оно было прервано почти на три месяца в связи с пандемией коронавируса в Европе.
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"Решено снять ограничения на поездки в соседние страны ЕС с 15 июня. Это касается существующего пограничного контроля на границе с Австрией, Швейцарией, Францией, Италией и Данией", - заявил на брифинге Зеехофер, добавив, что с остальными пограничными государствами Германия не вводила дополнительных мер пограничного контроля в период пандемии.
"С 15 марта у нас существовал пограничный контроль на авиарейсах с Италией и Испанией. Что касается Италии, то он будет остановлен 15 июня, с Испанией дело обстоит так, что внутренний контроль будут завершен 21 июня", - сказал министр.
Он уточнил, что таким образом в рамках ЕС "будет восстановлена свобода передвижения, ограниченная из-за пандемии коронавируса, но если ситуация вновь ухудшится, у нас есть в правительстве договоренности о том, что мы сделаем".
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