"Норникель" прокомментировал задержание руководителей ТЭЦ-3 в Норильске

"10 июня стало известно о задержании по делу о разливе нефтепродуктов трех сотрудников ТЭЦ-3. В ближайшее время им планируется предъявить обвинение. Вице-президент "Норникеля", директор Заполярного филиала Николай Уткин сообщил, что компания считает данную меру неоправданно жесткой", - говорится в сообщении.

"Нет оснований полагать, что наши коллеги могут помешать следствию. Руководители ТЭЦ сотрудничают с правоохранительными органами и сейчас они были бы гораздо полезнее на месте ликвидации последствий аварии", - приводятся в сообщении слова Уткина.