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Собянин попросил москвичей не подвергать себя риску в связи с COVID-19
2020-06-10T13:08
распространение нового коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сергей собянин
москва
общество
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, москва, общество

Собянин попросил москвичей не подвергать себя риску в связи с COVID-19

13:08 10.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин обратился с просьбой к горожанам беречь себя и не подвергать неоправданному риску в связи с коронавирусом.
"И, конечно, у нас сохраняется большая просьба к горожанам: беречь себя и не подвергать неоправданному риску. Это важно, важно для того, чтобы мы дальше поэтапно шли по пути раскрытия тех или иных ограничений и возвращения к нормальной жизни в городе", - заявил Собянин в среду на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Мэр Москвы Сергей Собянин
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"Он останется". Собянин спрогнозировал жизнь общества с коронавирусом
В ходе выступления он отметил, что если ситуация позволит, город в течение двух месяцев практически полностью перейдет к нормальному режиму жизни.
При этом мэр столицы подчеркнул, что по-прежнему действуют жесткие требования ко всем работающим предприятиям и организациям вне зависимости от отрасли - их работа должна соответствовать требованиям Роспотребнадзора и санитарных врачей. Кроме того, сохраняются жесткие санитарные требования к работе общественного транспорта, добавил Собянин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей СобянинМоскваОбщество
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