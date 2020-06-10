Собянин попросил москвичей не подвергать себя риску в связи с COVID-19

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин обратился с просьбой к горожанам беречь себя и не подвергать неоправданному риску в связи с коронавирусом.
"И, конечно, у нас сохраняется большая просьба к горожанам: беречь себя и не подвергать неоправданному риску. Это важно, важно для того, чтобы мы дальше поэтапно шли по пути раскрытия тех или иных ограничений и возвращения к нормальной жизни в городе", - заявил Собянин в среду на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
В ходе выступления он отметил, что если ситуация позволит, город в течение двух месяцев практически полностью перейдет к нормальному режиму жизни.
При этом мэр столицы подчеркнул, что по-прежнему действуют жесткие требования ко всем работающим предприятиям и организациям вне зависимости от отрасли - их работа должна соответствовать требованиям Роспотребнадзора и санитарных врачей. Кроме того, сохраняются жесткие санитарные требования к работе общественного транспорта, добавил Собянин.
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