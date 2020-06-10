Выборы губернатора Пензенской области назначили на 13 сентября

САРАТОВ, 10 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутаты законодательного собрания Пензенской области в среду приняли постановление о назначении даты выборов губернатора на 13 сентября.
"Проектом постановления (заксобрания) предлагается назначить выборы губернатора Пензенской области на 13 сентября 2020 года. После официального опубликования данного постановления практически дается старт избирательной кампании… Решение принято единогласно", - сказал председатель заксобрания Валерий Лидин на заседании, онлайн-трансляция которого ведется на сайте регионального парламента.
Спикер заксобрания, отвечая на вопрос одного из депутатов относительно заключения Роспотребнадзора в связи с угрозой распространения COVID-19, отметил, что до сентября есть время для решения задач по защите населения от коронавирусной инфекции.
Действующий губернатор Иван Белозерцев в сентябре 2015 года был избран главой региона на 5-летний срок в ходе прямых выборов. До этого с мая 2015 года он возглавлял область в должности врио губернатора.