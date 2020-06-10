Выборы губернатора Пензенской области назначили на 13 сентября

"Проектом постановления (заксобрания) предлагается назначить выборы губернатора Пензенской области на 13 сентября 2020 года. После официального опубликования данного постановления практически дается старт избирательной кампании… Решение принято единогласно", - сказал председатель заксобрания Валерий Лидин на заседании, онлайн-трансляция которого ведется на сайте регионального парламента.