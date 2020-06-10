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Выборы губернатора Пензенской области назначили на 13 сентября
2020-06-10T13:08
иван белозерцев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пензенская область
политика
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иван белозерцев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пензенская область, политика

Выборы губернатора Пензенской области назначили на 13 сентября

13:08 10.06.2020
53
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПенза
Пенза
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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САРАТОВ, 10 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутаты законодательного собрания Пензенской области в среду приняли постановление о назначении даты выборов губернатора на 13 сентября.
"Проектом постановления (заксобрания) предлагается назначить выборы губернатора Пензенской области на 13 сентября 2020 года. После официального опубликования данного постановления практически дается старт избирательной кампании… Решение принято единогласно", - сказал председатель заксобрания Валерий Лидин на заседании, онлайн-трансляция которого ведется на сайте регионального парламента.
Спикер заксобрания, отвечая на вопрос одного из депутатов относительно заключения Роспотребнадзора в связи с угрозой распространения COVID-19, отметил, что до сентября есть время для решения задач по защите населения от коронавирусной инфекции.
Действующий губернатор Иван Белозерцев в сентябре 2015 года был избран главой региона на 5-летний срок в ходе прямых выборов. До этого с мая 2015 года он возглавлял область в должности врио губернатора.
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Вчера, 13:06
Парламент Кубани назначил выборы губернатора на 13 сентября
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Иван БелозерцевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Пензенская областьПолитика
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