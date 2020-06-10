Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572741304.html
Парламент Кубани назначил выборы губернатора на 13 сентября
2020-06-10T13:06
вениамин кондратьев
единая россия
владимир путин
краснодарский край
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_0:160:3072:1888_1200x0_80_0_0_21df935b48390a5b6f1d83924959e834.jpg
https://ria.ru/20200609/1572689051.html
краснодарский край
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572741304.html?chat_room_id=1572741304
Новости
ru-RU
176
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_0:160:3072:1888_1200x0_80_0_0_21df935b48390a5b6f1d83924959e834.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_171:0:2902:2048_1200x0_80_0_0_95b2edfa141afbba9fda5feec25ffa9c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_512:0:2560:2048_1200x0_80_0_0_3d63bab4277fc1739db19021421ad30a.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вениамин кондратьев, единая россия, владимир путин, краснодарский край, политика

Парламент Кубани назначил выборы губернатора на 13 сентября

13:06 10.06.2020
176
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКраснодар
Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Краснодар. Архивное фото
КРАСНОДАР, 10 июн - РИА Новости. Выборы губернатора Кубани назначены на 13 сентября, сообщает пресс-служба законодательного собрания Краснодарского края.
"Депутаты назначили выборы главы администрации (губернатора) Краснодарского края на осенний единый день голосования – 13 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.
Во вторник "Единая Россия" объявила, что президиум генсовета партии предложил кандидатуру Вениамина Кондратьева для выдвижения на выборы губернатора Кубани, теперь её должны поддержать на конференции краевого отделения.
В конце мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что поддержит Кондратьева, если тот будет баллотироваться на следующий срок, отметив при этом, что окончательное решение по данному вопросу остаётся за жителями края.
Срок полномочий Кондратьева истекает в сентябре 2020 года. Он был назначен врио губернатора Краснодарского края в апреле 2015 года. В сентябре 2015 года Кондратьев победил на выборах главы региона, набрав 83,64% голосов.
Магистральный оросительный канал в Краснодарском крае
9 июня, 14:54Краснодарский край
На Кубани в период пандемии заключили пять инвестсоглашений
000000
Обсудить 0
Вениамин КондратьевЕдиная РоссияВладимир ПутинКраснодарский крайПолитика
Рекомендуем
Пенза
Выборы губернатора Пензенской области назначили на 13 сентября
Избиратели на избирательном участке
Выборы губернатора Ростовской области назначили на 13 сентября
Пляж в Сочи
В Сочи пять гостиниц и кемпинг нарушили режим ограничений
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Краснодарский край планирует оказаться в пятерке лидеров по экспорту
Магистральный оросительный канал в Краснодарском крае
На Кубани в период пандемии заключили пять инвестсоглашений
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Памфилова призвала создать пул наблюдателей за онлайн-голосованием
Интернет-магазин
Рабочая группа при Госдуме доработает проект о мобильной торговле
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал сроки планового перехода Москвы к нормальной жизни
Посетитель разливает водку в пивном баре на Никольской улице в Москве
В Пензенской области ограничили работу рюмочных в жилых домах
На месте ЧС в Норильске осуществлена перегруппировка сил и средств для зачистки мелких озер, углублений и ручьев
СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске
Мороженое
В "Магните" рассказали о росте спроса на мороженое и средства для загара
Сетевое оборудование
СМИ сообщили о возможном обнулении НДС для отечественных IT-компаний
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
Глава ФЕОР: синагоги в России будут открываться постепенно
Работа ГИБДД Калининграда с использованием спецсредств
В Совфеде предложили пожизненно лишать прав за вождение в пьяном виде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
03:29В России космических туристов могут готовить к выходу в открытый космос
03:24В трех регионах проведут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
03:07В Минздраве оценили, сколько может занять лечение Ефремова от алкоголизма
03:06Разин рассказал, как Ефремов "вызывал ужас у всех"
Лента новостейМолния