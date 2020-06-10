Парламент Кубани назначил выборы губернатора на 13 сентября

КРАСНОДАР, 10 июн - РИА Новости. Выборы губернатора Кубани назначены на 13 сентября, сообщает пресс-служба законодательного собрания Краснодарского края.
"Депутаты назначили выборы главы администрации (губернатора) Краснодарского края на осенний единый день голосования – 13 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.
Во вторник "Единая Россия" объявила, что президиум генсовета партии предложил кандидатуру Вениамина Кондратьева для выдвижения на выборы губернатора Кубани, теперь её должны поддержать на конференции краевого отделения.
В конце мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что поддержит Кондратьева, если тот будет баллотироваться на следующий срок, отметив при этом, что окончательное решение по данному вопросу остаётся за жителями края.
Срок полномочий Кондратьева истекает в сентябре 2020 года. Он был назначен врио губернатора Краснодарского края в апреле 2015 года. В сентябре 2015 года Кондратьев победил на выборах главы региона, набрав 83,64% голосов.