Парламент Кубани назначил выборы губернатора на 13 сентября

"Депутаты назначили выборы главы администрации (губернатора) Краснодарского края на осенний единый день голосования – 13 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

Срок полномочий Кондратьева истекает в сентябре 2020 года. Он был назначен врио губернатора Краснодарского края в апреле 2015 года. В сентябре 2015 года Кондратьев победил на выборах главы региона, набрав 83,64% голосов.