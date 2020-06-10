В Германии продлили ограничения на поездки за пределы Европы

"Федеральное правительство сегодня решило, что предупреждение о рисках поездок в страны, кроме стран Евросоюза, ассоциированных стран Шенгенской зоны (Норвегия, Исландия, Швейцария) и Соединенного Королевства, предварительно будет действовать до 31 августа", — приводит МИД слова Мааса.

Он пояснил, что такое решение было принято потому, что сейчас у Германии нет надежных данных, критериев и процессов согласования, "которые могли бы сделать возможным неограниченное транспортное сообщение без непредсказуемых рисков". "Мы не можем и не будем идти на риск, что немцы летом вновь окажутся блокированными в различных странах мира или при возвращении из отпуска привезут незамеченным вирус в Германию", — заявил Маас.