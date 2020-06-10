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В Германии продлили ограничения на поездки за пределы Европы
2020-06-10T20:48
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хайко маас, мид германии, евросоюз, германия, в мире

В Германии продлили ограничения на поездки за пределы Европы

13:05 10.06.2020 (обновлено: 20:48 10.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Архивное фото
БЕРЛИН, 10 июн — РИА Новости. Правительство Германии в среду приняло решение продлить ограничения на поездки в страны, не входящие в Евросоюз и Шенгенскую зону, до 31 августа, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Федеральное правительство сегодня решило, что предупреждение о рисках поездок в страны, кроме стран Евросоюза, ассоциированных стран Шенгенской зоны (Норвегия, Исландия, Швейцария) и Соединенного Королевства, предварительно будет действовать до 31 августа", — приводит МИД слова Мааса.

Он пояснил, что такое решение было принято потому, что сейчас у Германии нет надежных данных, критериев и процессов согласования, "которые могли бы сделать возможным неограниченное транспортное сообщение без непредсказуемых рисков". "Мы не можем и не будем идти на риск, что немцы летом вновь окажутся блокированными в различных странах мира или при возвращении из отпуска привезут незамеченным вирус в Германию", — заявил Маас.
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Хайко МаасМИД ГерманииЕвросоюзГерманияВ мире
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