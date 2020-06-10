Попова призвала выполнять правила безопасной жизни с COVID-19

"Мы снимаем ограничения, но правила безопасной жизни вместе с коронавирусом остаются и должны выполняться", - сказала Попова в среду на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Главный санитарный врач РФ подчеркнула, что несмотря на постепенное ослабление режима ограничений, "это не значит, что мы должны забыть о требованиях к сохранению жизни, о требованиях к санитарной, гигиенической и эпидемиологической безопасности". "Необходимо соблюдать: первое - все рекомендации, которые разработаны для организаций и деятельности, и, конечно, каждому из нас нужно соблюдать все те меры личной профилактики, которые сегодня уже четко понятны и разработаны", - отметила она.