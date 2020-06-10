https://ria.ru/20200610/1572741153.html
Попова призвала выполнять правила безопасной жизни с COVID-19
2020-06-10T13:04
2020-06-10T13:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Несмотря на то, что в РФ постепенно снимаются ограничения в связи с COVID-19
, правила безопасной жизни в условиях риска заражения коронавирусом должны выполняться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова
.
"Мы снимаем ограничения, но правила безопасной жизни вместе с коронавирусом остаются и должны выполняться", - сказала Попова в среду на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Главный санитарный врач РФ подчеркнула, что несмотря на постепенное ослабление режима ограничений, "это не значит, что мы должны забыть о требованиях к сохранению жизни, о требованиях к санитарной, гигиенической и эпидемиологической безопасности". "Необходимо соблюдать: первое - все рекомендации, которые разработаны для организаций и деятельности, и, конечно, каждому из нас нужно соблюдать все те меры личной профилактики, которые сегодня уже четко понятны и разработаны", - отметила она.
"И в наших методических рекомендациях, и сегодняшняя ситуация по продолжающейся регистрации инфицированных в Российской Федерации и во всем мире говорит о том, что масочный режим, режим гигиенической обработки рук, режим дезинфекции всех поверхностей должен оставаться с нами и должен неукоснительно соблюдаться", - сказала Попова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.