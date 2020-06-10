https://ria.ru/20200610/1572741061.html
В России 650 тысяч человек протестировали на иммунитет к COVID-19
2020-06-10T13:04
2020-06-10T13:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_0:252:3105:1999_1200x0_80_0_0_a78bfc41887323276053c9bae26ad5c6.jpg
1
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200610/1572741061.html?chat_room_id=1572741061
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_0:252:3105:1999_1200x0_80_0_0_a78bfc41887323276053c9bae26ad5c6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_191:0:2922:2048_1200x0_80_0_0_452de5215cc0f420078239a1da9a5f20.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_532:0:2580:2048_1200x0_80_0_0_11d42d24dfabbdfdef3bcd8fca5a9df7.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Уже 650 тысяч человек в России протестировано на иммунитет к COVID-19, почти 14% имеют антитела, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова
.
"Сегодняшняя ситуация, мониторинг показывает, что в 46 субъектах уже оттестировано почти 650 тысяч человек. На сегодняшний день мы видим, что защитные титры имеют почти 14% от общего количества протестированных в РФ. Это достаточно немалый уровень", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
По ее словам, там, где эти исследования проходят системно, видно, что при повторном рассмотрении, а иммунологические исследования напряженности иммунитета и постинфекционного необходимо проводить как минимум двукратно, наблюдать за приростом титра антител с интервалом в 2-3 недели, идет удвоение числа людей, которые эти титры имеют.
"То есть после встречи с вирусом формируется иммунитет достаточно на высоких цифрах", - пояснила она.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.