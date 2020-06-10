В России 650 тысяч человек протестировали на иммунитет к COVID-19

"Сегодняшняя ситуация, мониторинг показывает, что в 46 субъектах уже оттестировано почти 650 тысяч человек. На сегодняшний день мы видим, что защитные титры имеют почти 14% от общего количества протестированных в РФ. Это достаточно немалый уровень", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.