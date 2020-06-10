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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
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Усадьбу XVIII века промышленника Мосолова восстановили под Тулой
2020-06-10T12:59
тульская область
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Усадьбу XVIII века промышленника Мосолова восстановили под Тулой

12:59 10.06.2020
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© Фото : пресс-службы правительства Тульской областиУсадьба промышленника Мосолова под Тулой
Усадьба промышленника Мосолова под Тулой
© Фото : пресс-службы правительства Тульской области
ТУЛА, 10 июн - РИА Новости. Усадьбу металлургического промышленника Мосолова, построенную в 18 веке, восстановили в поселке Дубна Тульской области, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Во вторник с итогами реставрационных работ в усадьбе и  благоустройством прилегающего парка ознакомился губернатор Алексей Дюмин.
"Ансамбль усадьбы Мосоловых – объект культурного наследия регионального значения, яркий и характерный образец промышленной усадебной архитектуры XVIII–XIX вв", – сказал представитель правительства.
В современное время усадьба представляла собой многоквартирный жилой дом.  В 2016 году жильцы дома Мосоловых были расселены в новое здание, которое было построено за счет внебюджетных средств.
Глава региона отметил, что комплексная реставрация усадьбы Мосоловых была проведена в рамках  масштабного проекта празднования 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты. Работа велась не только на региональные и муниципальные средства, но и с привлечением федеральных ресурсов. Кроме того, серьёзную поддержку оказали промышленные предприятия региона. Сегодня за счет спонсорских средств в доме развернулись музейные экспозиции, посвященные истории металлургического производства в России и дворянского рода Мосоловых.
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"Общими усилиями мы смогли сделать то, чего так долго ждали жители – восстановили усадьбу", - отметил губернатор.
В перспективе планируется создать парк скульптур на воде и благоустроить набережную. Дюмин отметил важность наполнения комплекса культурными событиями и поручил министру культуры Тульской области Татьяне Рыбкиной оказать районной администрации содействие в этом вопросе и проработать календарь событий для будущих посетителей музейного комплекса, в том числе и молодежи, с учётом эпидобстановки.
"Здесь должна постоянно кипеть жизнь", - отметил губернатор.
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