Усадьбу XVIII века промышленника Мосолова восстановили под Тулой

ТУЛА, 10 июн - РИА Новости. Усадьбу металлургического промышленника Мосолова, построенную в 18 веке, восстановили в поселке Дубна Усадьбу металлургического промышленника Мосолова, построенную в 18 веке, восстановили в поселке Дубна Тульской области , сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

Во вторник с итогами реставрационных работ в усадьбе и благоустройством прилегающего парка ознакомился губернатор Алексей Дюмин

"Ансамбль усадьбы Мосоловых – объект культурного наследия регионального значения, яркий и характерный образец промышленной усадебной архитектуры XVIII–XIX вв", – сказал представитель правительства.

В современное время усадьба представляла собой многоквартирный жилой дом. В 2016 году жильцы дома Мосоловых были расселены в новое здание, которое было построено за счет внебюджетных средств.

Глава региона отметил, что комплексная реставрация усадьбы Мосоловых была проведена в рамках масштабного проекта празднования 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты. Работа велась не только на региональные и муниципальные средства, но и с привлечением федеральных ресурсов. Кроме того, серьёзную поддержку оказали промышленные предприятия региона. Сегодня за счет спонсорских средств в доме развернулись музейные экспозиции, посвященные истории металлургического производства в России и дворянского рода Мосоловых.

"Общими усилиями мы смогли сделать то, чего так долго ждали жители – восстановили усадьбу", - отметил губернатор.

В перспективе планируется создать парк скульптур на воде и благоустроить набережную. Дюмин отметил важность наполнения комплекса культурными событиями и поручил министру культуры Тульской области Татьяне Рыбкиной оказать районной администрации содействие в этом вопросе и проработать календарь событий для будущих посетителей музейного комплекса, в том числе и молодежи, с учётом эпидобстановки.