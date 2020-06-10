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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572740715.html
Попова оценила ситуацию с бессимптомными пациентами с COVID-19
2020-06-10T12:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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Попова оценила ситуацию с бессимптомными пациентами с COVID-19

12:58 10.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Количество выявляемых бессимптомных пациентов с коронавирусом в РФ не снижается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"У нас не снижается количество людей без выраженных симптомов, это характеристика очень высокого количества тестирований", - заявила Попова на заседании президиума координационного совета по противодействию распространения коронавируса.
Она отметила, что 40-45%, в некоторые дни 50% выявляется лиц без симптомов, у которых симптомы затем не развиваются в ближайшие 14 дней.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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