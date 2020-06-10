Памфилова призвала создать пул наблюдателей за онлайн-голосованием

"Вы обязаны, в первую очередь комиссии, и московская (избирательная), и Нижегородской области сформировать уважаемый, авторитетный, профессиональный пул наблюдателей за этим специфичным голосованием, чтобы люди понимали, разбирались, могли внятно ответить на вопрос, внятно проконтролировать и развеять какие-то фантастические слухи, которые обязательно будут сопровождать... Я прошу на это обратить особое внимание", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.