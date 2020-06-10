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Памфилова призвала создать пул наблюдателей за онлайн-голосованием
2020-06-10T12:56
элла памфилова
цик рф
москва
нижегородская область
политика
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элла памфилова, цик рф, москва, нижегородская область, политика

Памфилова призвала создать пул наблюдателей за онлайн-голосованием

12:56 10.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба ЦИК РФ / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Пресс-служба ЦИК РФ
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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала избиркомы Москвы и Нижегородской области сформировать уважаемый, авторитетный, профессиональный пул наблюдателей за электронным голосованием по поправкам в конституцию.
"Вы обязаны, в первую очередь комиссии, и московская (избирательная), и Нижегородской области сформировать уважаемый, авторитетный, профессиональный пул наблюдателей за этим специфичным голосованием, чтобы люди понимали, разбирались, могли внятно ответить на вопрос, внятно проконтролировать и развеять какие-то фантастические слухи, которые обязательно будут сопровождать... Я прошу на это обратить особое внимание", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней с 25 по 1 июля. Первые шесть дней в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование. Для всех граждан, помимо традиционных участков, будут созданы точки для голосования на открытом воздухе.
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