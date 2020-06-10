https://ria.ru/20200610/1572740224.html
Роспотребнадзор дал рекомендации по снятию ограничений в регионах
2020-06-10T12:53
2020-06-10T13:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор
рекомендует регионам выдерживать не менее 14 дней при переходе от одного этапа снятия ограничений по коронавирусу к следующему.
Об этом на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией заявила глава ведомства Анна Попова
.
"Должен пройти период инкубации, чтобы увидеть, есть какие-то осложнения эпидпроцесса или нет их. И только в этом случае — и субъекты это очень хорошо понимают — происходит переход этапа с одного на другой", — пояснила она.
Попова подчеркнула, что, несмотря на поэтапное снятие ограничений, масочный режим, мытье рук и дезинфекция поверхностей в помещениях должны сохраняться и "неукоснительно соблюдаться".
"Мы снимаем ограничения, но правила безопасной жизни вместе с коронавирусом остаются и они должны выполняться", — подчеркнула главный санитарный врач России.
Она констатировала, что, используя рекомендации ведомства, десять регионов страны сегодня готовы перейти к снятию ограничений, 41 субъект приступил к первому этапу, шесть — ко второму.
Попова также подчеркнула, что у людей старше 65 лет невысокий процент формирования иммунитета к коронавирусу, она призвала учитывать это и продолжать защищать людей старшего поколения.
Глава ведомства напомнила, что Роспотребнадзор совместно с бизнесом и профессиональными сообществами разработал 35 методических рекомендаций, которые определяют, "как нужно организовать работу в том или ином сегменте экономики, или спорта, или искусства для того, чтобы безопасно возвращаться к прежнему формату жизни".
Всего с начала эпидемии в России COVID-19 диагностировали у 493 657 человек, из них 6358 умерли, свыше 252 тысяч вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.