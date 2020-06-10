https://ria.ru/20200610/1572740050.html
ТЭЦ в Норильске эксплуатировала протекшую ранее цистерну, сообщил СК
2020-06-10T12:51
2020-06-10T12:51
разлив дизельного топлива в норильске
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
норильск
происшествия
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разлив дизельного топлива в норильске, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, норильск, происшествия
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Протекшая в Норильске
цистерна с 2018 года требовала капитального ремонта, но несмотря на это ее эксплуатация продолжалась, сообщила официальный представитель СК
России Светлана Петренко
.
"Установлено, что с 2018 года конструкция разрушенного резервуара требовала проведения капитального ремонта. Между тем в ноябре 2018 года резервуар в нарушение установленного порядка в отсутствие требующегося заключения экспертизы промышленной безопасности был введен в эксплуатацию комиссией под председательством главного инженера ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Алексея Степанова актом, утвержденным директором данного предприятия Павлом Смирновым", - сказала Петренко.
Она добавила, что, согласно заключению экспертизы промышленной безопасности, резервуар не в полной мере соответствует требованиям безопасности и может эксплуатироваться только после ремонта. Однако, несмотря на аварийное состояние, резервуар с ведома директора ТЭЦ-3 Смирнова, главного инженера предприятия Степанова и заместителя главного инженера Юрия Кузнецова в нарушение правил безопасности продолжал эксплуатироваться, из-за чего и произошла авария.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края
введен режим ЧС федерального уровня. МЧС
сообщило о локализации разлившегося топлива. Возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.