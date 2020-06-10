ТЭЦ в Норильске эксплуатировала протекшую ранее цистерну, сообщил СК

"Установлено, что с 2018 года конструкция разрушенного резервуара требовала проведения капитального ремонта. Между тем в ноябре 2018 года резервуар в нарушение установленного порядка в отсутствие требующегося заключения экспертизы промышленной безопасности был введен в эксплуатацию комиссией под председательством главного инженера ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Алексея Степанова актом, утвержденным директором данного предприятия Павлом Смирновым", - сказала Петренко.

Она добавила, что, согласно заключению экспертизы промышленной безопасности, резервуар не в полной мере соответствует требованиям безопасности и может эксплуатироваться только после ремонта. Однако, несмотря на аварийное состояние, резервуар с ведома директора ТЭЦ-3 Смирнова, главного инженера предприятия Степанова и заместителя главного инженера Юрия Кузнецова в нарушение правил безопасности продолжал эксплуатироваться, из-за чего и произошла авария.