Песков оценил слова Патрушева о попытках расколоть общество в России

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Высказывания секретаря Совбеза РФ Высказывания секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о попытке Запада расколоть российское общество - это мнение Кремля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты" заявил, что Запад попытается усилить попытки дестабилизировать обстановку в России перед предстоящим голосованием по поправкам в конституцию, а также перед единым днем голосования осенью.

"Безусловно, конечно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, солидарен ли Кремль с заявлением Патрушева.