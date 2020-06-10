https://ria.ru/20200610/1572739951.html
Песков оценил слова Патрушева о попытках расколоть общество в России
2020-06-10T12:48
2020-06-10T12:49
совет безопасности рф
дмитрий песков
николай патрушев
в мире
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comissarkattani
Общество и так давно расколото , приватизацией советских заводов и параходов , повышением пенсионного возраста и безудержным лицемерием власти.
119
miasnikov
А чиновники с олигархами не при делах, оказывается.
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совет безопасности рф, дмитрий песков, николай патрушев, в мире
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Высказывания секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева
о попытке Запада расколоть российское общество - это мнение Кремля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты" заявил, что Запад попытается усилить попытки дестабилизировать обстановку в России перед предстоящим голосованием по поправкам в конституцию, а также перед единым днем голосования осенью.
"Безусловно, конечно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, солидарен ли Кремль с заявлением Патрушева.
Он уточнил, что это "в том числе и мнение Кремля".