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https://ria.ru/20200610/1572739951.html
Песков оценил слова Патрушева о попытках расколоть общество в России
2020-06-10T12:49
совет безопасности рф
дмитрий песков
николай патрушев
в мире
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https://ria.ru/20200610/1572721837.html
Общество и так давно расколото , приватизацией советских заводов и параходов , повышением пенсионного возраста и безудержным лицемерием власти.
119
А чиновники с олигархами не при делах, оказывается.
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60
совет безопасности рф, дмитрий песков, николай патрушев, в мире

Песков оценил слова Патрушева о попытках расколоть общество в России

12:48 10.06.2020 (обновлено: 12:49 10.06.2020)
3903
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Высказывания секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о попытке Запада расколоть российское общество - это мнение Кремля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты" заявил, что Запад попытается усилить попытки дестабилизировать обстановку в России перед предстоящим голосованием по поправкам в конституцию, а также перед единым днем голосования осенью.
"Безусловно, конечно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, солидарен ли Кремль с заявлением Патрушева.
Он уточнил, что это "в том числе и мнение Кремля".
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64193138419
Обсудить 15
Совет Безопасности РФДмитрий ПесковНиколай ПатрушевВ мире
Популярные комментарии
Общество и так давно расколото , приватизацией советских заводов и параходов , повышением пенсионного возраста и безудержным лицемерием власти.
10 июня, 14:20
ccomissarkattani
104100113
А чиновники с олигархами не при делах, оказывается.
10 июня, 13:44
mmiasnikov
7731128
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