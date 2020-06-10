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Собянин назвал сроки планового перехода Москвы к нормальной жизни
2020-06-10T12:48
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Собянин назвал сроки планового перехода Москвы к нормальной жизни

12:48 10.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Определен плановый переход из режима самоизоляции в Москве к нормальной жизни, он составляет почти два месяца, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Возможно, исходя из тех показателей, которые мы видим, переходить планово постепенно, поэтапно к нормальной жизни. Мы определили период такого перехода длиной почти в два месяца. Вход в эту эпидемиологическую ситуацию был гораздо короче, принимаемые жесткие меры принимались гораздо быстрее. А вот выход, к сожалению, он гораздо длиннее, и это обусловлено теми процессами, которые происходят", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
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