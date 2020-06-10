https://ria.ru/20200610/1572739853.html
Собянин назвал сроки планового перехода Москвы к нормальной жизни
2020-06-10T12:48
2020-06-10T12:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
москва
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Определен плановый переход из режима самоизоляции в Москве
к нормальной жизни, он составляет почти два месяца, сообщил мэр столицы Сергей Собянин
.
"Возможно, исходя из тех показателей, которые мы видим, переходить планово постепенно, поэтапно к нормальной жизни. Мы определили период такого перехода длиной почти в два месяца. Вход в эту эпидемиологическую ситуацию был гораздо короче, принимаемые жесткие меры принимались гораздо быстрее. А вот выход, к сожалению, он гораздо длиннее, и это обусловлено теми процессами, которые происходят", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.