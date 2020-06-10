Собянин назвал сроки планового перехода Москвы к нормальной жизни

"Возможно, исходя из тех показателей, которые мы видим, переходить планово постепенно, поэтапно к нормальной жизни. Мы определили период такого перехода длиной почти в два месяца. Вход в эту эпидемиологическую ситуацию был гораздо короче, принимаемые жесткие меры принимались гораздо быстрее. А вот выход, к сожалению, он гораздо длиннее, и это обусловлено теми процессами, которые происходят", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.