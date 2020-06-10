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В ЦБ рассказали, как долго будет восстанавливаться экономика России
2020-06-10T12:45
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

В ЦБ рассказали, как долго будет восстанавливаться экономика России

12:45 10.06.2020
443
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Банк России ожидает, что российская экономика будет восстанавливаться в течение нескольких кварталов, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании комитетов Госдумы в рамках подготовки к рассмотрению годового отчета Банка России за 2019 год.
"Мы все понимаем, что последствия эпидемии не улетучатся сразу после отмены ограничений. По сути коронавирус сдвинул те траектории, по которым развивалась бы экономика и финансовая система. Сейчас мы чуть оптимистичнее смотрим в будущее, регионы ослабляют ограничения, начинают работать промышленные предприятия, торговли, где-то уже сферы услуг. Но, по нашей оценке, впереди еще несколько кварталов восстановления", - заявила глава регулятора.
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РоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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