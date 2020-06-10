В ЦБ рассказали, как долго будет восстанавливаться экономика России

"Мы все понимаем, что последствия эпидемии не улетучатся сразу после отмены ограничений. По сути коронавирус сдвинул те траектории, по которым развивалась бы экономика и финансовая система. Сейчас мы чуть оптимистичнее смотрим в будущее, регионы ослабляют ограничения, начинают работать промышленные предприятия, торговли, где-то уже сферы услуг. Но, по нашей оценке, впереди еще несколько кварталов восстановления", - заявила глава регулятора.