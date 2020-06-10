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ЦИК планирует возобновить работу экспертной площадки
2020-06-10T12:42
элла памфилова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
политика
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элла памфилова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), политика

ЦИК планирует возобновить работу экспертной площадки

12:42 10.06.2020
44
© Фото : пресс-служба ЦИКПредседатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
© Фото : пресс-служба ЦИК
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. ЦИК планирует в ближайшее время возобновить работу экспертной площадки при Центризбиркоме, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Мы в ближайшее время возобновим, оживим работу нашей экспертной площадки. В страшном сне не было у нас, у меня и у моих коллег, прекращать взаимодействие с экспертами. Мы и сейчас взаимодействуем в индивидуальном порядке. Все, кто желают, пишут нам, мы общаемся, принимаем замечания", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Она предположила, что на следующей неделе может пройти экспертная площадка по вопросам, связанным с проведением общероссийского голосования.
Памфилова также отметила, что ЦИК готов вносить предложенные экспертами коррективы в документ с рекомендациями по проведению общероссийского голосования, которые согласованы с Роспотребнадзором, а также в порядок проведения голосования.
"Если у заинтересованных экспертов будут какие-то предложения, вообще-то, у нас связь такая, интерактивная, пожалуйста, мы подредактируем. Это же касается и порядка проведения, какие-то нюансы могут быть", - подчеркнула она.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Элла ПамфиловаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Политика
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