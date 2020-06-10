ЦИК планирует возобновить работу экспертной площадки

"Мы в ближайшее время возобновим, оживим работу нашей экспертной площадки. В страшном сне не было у нас, у меня и у моих коллег, прекращать взаимодействие с экспертами. Мы и сейчас взаимодействуем в индивидуальном порядке. Все, кто желают, пишут нам, мы общаемся, принимаем замечания", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.