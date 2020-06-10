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В Москве соседи гонят журналистов от дома, где находится Ефремов
2020-06-10T13:23
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
происшествия
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия

В Москве соседи гонят журналистов от дома, где находится Ефремов

13:23 10.06.2020
1205
© РИА НовостиНа месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
© РИА Новости
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Около дома, где под арестом по обвинению в смертельном ДТП находится Михаил Ефремов, дежурят только журналисты, присутствием которых недовольны соседи актера, передает корреспондент РИА Новости.
После решения суда о домашнем аресте Ефремова привезли по адресу Плотников переулок, 4/5. В единственном подъезде по две квартиры на этаже. Рядом с дверью в квартиру актера - камера видеонаблюдения.
Дежурных автомобилей ФСИН здесь нет. Соседи Ефремова отказываются общаться с прессой, угрожая вызвать полицию, если представители СМИ не покинут подъезд.
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В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян.
Ефремов обвиняется в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, ему грозит до 12 лет лишения свободы. В ходе судебного заседания артист с предъявленным обвинением согласился, не стал возражать против домашнего ареста и назвал инцидент "чудовищным". За соблюдением Ефремовым условий домашнего ареста УФСИН следит с помощью средств электронного контроля.
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2650002
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Происшествия
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