В Москве соседи гонят журналистов от дома, где находится Ефремов

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Около дома, где под арестом по обвинению в смертельном ДТП находится Михаил Ефремов, дежурят только журналисты, присутствием которых недовольны соседи актера, передает корреспондент РИА Новости.
После решения суда о домашнем аресте Ефремова привезли по адресу Плотников переулок, 4/5. В единственном подъезде по две квартиры на этаже. Рядом с дверью в квартиру актера - камера видеонаблюдения.
Дежурных автомобилей ФСИН здесь нет. Соседи Ефремова отказываются общаться с прессой, угрожая вызвать полицию, если представители СМИ не покинут подъезд.
В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян.
Ефремов обвиняется в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, ему грозит до 12 лет лишения свободы. В ходе судебного заседания артист с предъявленным обвинением согласился, не стал возражать против домашнего ареста и назвал инцидент "чудовищным". За соблюдением Ефремовым условий домашнего ареста УФСИН следит с помощью средств электронного контроля.
Вчера, 11:51В МВД подтвердили, что Ефремов был в машине один