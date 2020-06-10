В Москве соседи гонят журналистов от дома, где находится Ефремов

После решения суда о домашнем аресте Ефремова привезли по адресу Плотников переулок, 4/5. В единственном подъезде по две квартиры на этаже. Рядом с дверью в квартиру актера - камера видеонаблюдения.

Ефремов обвиняется в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, ему грозит до 12 лет лишения свободы. В ходе судебного заседания артист с предъявленным обвинением согласился, не стал возражать против домашнего ареста и назвал инцидент "чудовищным". За соблюдением Ефремовым условий домашнего ареста УФСИН следит с помощью средств электронного контроля.