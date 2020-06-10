Песков рассказал о попытках дестабилизации обстановки в России извне

"Это в том числе и мнение Кремля. Об этом неоднократно говорилось ранее. Много есть примеров, я не вижу необходимости их перечислять. Но речь идет в целом о концептуальной линии, которая последовательно проводится в отношении нашей страны. Это очевидно, это все видно невооруженным глазом. Именно об этом говорил секретарь Совбеза", - сказал Песков журналистам.