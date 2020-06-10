https://ria.ru/20200610/1572739083.html
Песков рассказал о попытках дестабилизации обстановки в России извне
2020-06-10T12:40
2020-06-10T12:46
николай патрушев
дмитрий песков
москва
политика
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николай патрушев, дмитрий песков, москва, политика
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Есть много примеров дестабилизации обстановки в России извне, это концептуальная линия, которая последовательно проводится против Москвы
, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев
в интервью газете "Аргументы и факты" заявил, что имеющиеся данные говорят о том, что Запад попытается усилить попытки дестабилизировать обстановку внутри России перед предстоящим голосованием по поправкам в конституцию, а также перед единым днем голосования осенью.
"Это в том числе и мнение Кремля. Об этом неоднократно говорилось ранее. Много есть примеров, я не вижу необходимости их перечислять. Но речь идет в целом о концептуальной линии, которая последовательно проводится в отношении нашей страны. Это очевидно, это все видно невооруженным глазом. Именно об этом говорил секретарь Совбеза", - сказал Песков журналистам.
Песков не стал уточнять, о каких странах идет речь. "Там же были перечислены, секретарь Совбеза назвал определенные неправительственные организации и правительственные организации, они были названы", - пояснил он.