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Песков рассказал о попытках дестабилизации обстановки в России извне
2020-06-10T12:46
николай патрушев
дмитрий песков
москва
политика
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николай патрушев, дмитрий песков, москва, политика

Песков рассказал о попытках дестабилизации обстановки в России извне

12:40 10.06.2020 (обновлено: 12:46 10.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Есть много примеров дестабилизации обстановки в России извне, это концептуальная линия, которая последовательно проводится против Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты" заявил, что имеющиеся данные говорят о том, что Запад попытается усилить попытки дестабилизировать обстановку внутри России перед предстоящим голосованием по поправкам в конституцию, а также перед единым днем голосования осенью.
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"Это в том числе и мнение Кремля. Об этом неоднократно говорилось ранее. Много есть примеров, я не вижу необходимости их перечислять. Но речь идет в целом о концептуальной линии, которая последовательно проводится в отношении нашей страны. Это очевидно, это все видно невооруженным глазом. Именно об этом говорил секретарь Совбеза", - сказал Песков журналистам.
Песков не стал уточнять, о каких странах идет речь. "Там же были перечислены, секретарь Совбеза назвал определенные неправительственные организации и правительственные организации, они были названы", - пояснил он.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Вчера, 08:10
Патрушев: Запад хочет раскачать ситуацию в России перед голосованием
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