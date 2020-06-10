https://ria.ru/20200610/1572738797.html
В Кремле выборы президента Белоруссии назвали внутренним делом страны
2020-06-10T12:39
2020-06-10T12:46
александр лукашенко
россия
дмитрий песков
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571107697_181:0:2890:1524_1200x0_80_0_0_3df58fec841e4de2b22f9f329ab2c188.jpg
https://ria.ru/20200610/1572739360.html
3
россия
белоруссия
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200610/1572738797.html?chat_room_id=1572738797
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571107697_181:0:2890:1524_1200x0_80_0_0_3df58fec841e4de2b22f9f329ab2c188.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571107697_70:0:2799:2047_1200x0_80_0_0_39e4b62ff10a6820c81f7de268c9df0e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571107697_411:0:2458:2047_1200x0_80_0_0_8b321af01e28b145e4ffa573b0497cff.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
александр лукашенко, россия, дмитрий песков, белоруссия
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Выборы в Белоруссии
- внутреннее дело этой страны, РФ в них не вмешивается и предлагает другим поступать так же, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Не видим ничего, что бы дискредитировало эти выборы. Это внутреннее дело Белоруссии. Мы предлагаем в эти внутренние дела не вмешиваться, и всем остальным тоже", - ответил Песков на вопрос о том, заметили ли в Кремле скандалы, связанные со снятием кандидатов на выборах.
"Нам неизвестно о каких-то российских олигархах, во-первых, об их существовании. Олигархи - это предприниматели, которые имеют политические устремления и желание использовать свои деньги для влияния на политику. Мне неизвестно о существовании олигархов в нашей стране. Это первое. И также неизвестно о том, что они чем-то занимались в Белоруссии - это второе", - ответил Песков на просьбу прокомментировать сделанное на прошлой неделе Александром Лукашенко
заявление о том, что российские олигархи финансируют радикальную белорусскую оппозицию.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Подписи в поддержку своего выдвижения кандидатами собирают 14 претендентов на высший государственный пост. Необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации. К настоящему моменту инициативные группы двух претендентов: Лукашенко и экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико - объявили, что собрали необходимое количество подписей.