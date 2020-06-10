В Кремле выборы президента Белоруссии назвали внутренним делом страны

"Не видим ничего, что бы дискредитировало эти выборы. Это внутреннее дело Белоруссии. Мы предлагаем в эти внутренние дела не вмешиваться, и всем остальным тоже", - ответил Песков на вопрос о том, заметили ли в Кремле скандалы, связанные со снятием кандидатов на выборах.