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В Кремле выборы президента Белоруссии назвали внутренним делом страны
2020-06-10T12:46
александр лукашенко
россия
дмитрий песков
белоруссия
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александр лукашенко, россия, дмитрий песков, белоруссия

В Кремле выборы президента Белоруссии назвали внутренним делом страны

12:39 10.06.2020 (обновлено: 12:46 10.06.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкИзбирательный участок в Минске
Избирательный участок в Минске
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Выборы в Белоруссии - внутреннее дело этой страны, РФ в них не вмешивается и предлагает другим поступать так же, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Не видим ничего, что бы дискредитировало эти выборы. Это внутреннее дело Белоруссии. Мы предлагаем в эти внутренние дела не вмешиваться, и всем остальным тоже", - ответил Песков на вопрос о том, заметили ли в Кремле скандалы, связанные со снятием кандидатов на выборах.
"Нам неизвестно о каких-то российских олигархах, во-первых, об их существовании. Олигархи - это предприниматели, которые имеют политические устремления и желание использовать свои деньги для влияния на политику. Мне неизвестно о существовании олигархов в нашей стране. Это первое. И также неизвестно о том, что они чем-то занимались в Белоруссии - это второе", - ответил Песков на просьбу прокомментировать сделанное на прошлой неделе Александром Лукашенко заявление о том, что российские олигархи финансируют радикальную белорусскую оппозицию.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Подписи в поддержку своего выдвижения кандидатами собирают 14 претендентов на высший государственный пост. Необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации. К настоящему моменту инициативные группы двух претендентов: Лукашенко и экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико - объявили, что собрали необходимое количество подписей.
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