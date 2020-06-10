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В Кремле объяснили, почему не пригласили Зеленского на парад Победы
2020-06-10T15:31
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
украина
политика
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россия, владимир зеленский, дмитрий песков, украина, политика

В Кремле объяснили, почему не пригласили Зеленского на парад Победы

12:37 10.06.2020 (обновлено: 15:31 10.06.2020)
119542
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Украина де-факто и де-юре не является членом СНГ и ни разу не демонстрировала желание разделить радость от праздника Победы в Великой Отечественной войне, сказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на Парад в Москве.
"Как мы знаем, Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ, не проявляет желания каким-то образом продолжать работу в этих структурах и ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы", — сказал Песков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 12:43
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Он отметил, что акцент делается на возобновлении официальных приглашений главам государств СНГ. "Есть также наши партнеры, ряд партнеров, которые изъявили желание приехать, к нашей радости", — добавил пресс-секретарь главы государства.
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РоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковУкраинаПолитика
Популярные комментарии
Ну так и должно быть. У почитающих бандеру- свои праздники. У них в 9-мая день скорби.
10 июня, 12:58
прпавел рябышев
270131116
Незваных гостей нам и не надо! Атмосфера будет чище!
10 июня, 13:17
salivina
222200115
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