https://ria.ru/20200610/1572738649.html
В Кремле объяснили, почему не пригласили Зеленского на парад Победы
2020-06-10T12:37
2020-06-10T15:31
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
украина
политика
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https://ria.ru/20200610/1572739360.html
павел рябышев
Ну так и должно быть. У почитающих бандеру- свои праздники. У них в 9-мая день скорби.
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salivina
Незваных гостей нам и не надо! Атмосфера будет чище!
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россия, владимир зеленский, дмитрий песков, украина, политика
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Украина
де-факто и де-юре не является членом СНГ
и ни разу не демонстрировала желание разделить радость от праздника Победы в Великой Отечественной войне, сказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
, комментируя решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского
на Парад в Москве.
"Как мы знаем, Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ, не проявляет желания каким-то образом продолжать работу в этих структурах и ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы", — сказал Песков.
Он отметил, что акцент делается на возобновлении официальных приглашений главам государств СНГ. "Есть также наши партнеры, ряд партнеров, которые изъявили желание приехать, к нашей радости", — добавил пресс-секретарь главы государства.