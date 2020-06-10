https://ria.ru/20200610/1572738391.html
Масочный режим должен неукоснительно соблюдаться, заявила Попова
2020-06-10T12:35
2020-06-10T13:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, общество
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Масочный режим и дезинфекция должны оставаться и неукоснительно соблюдаться, несмотря на поэтапное снятие ограничений, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"И в наших методических рекомендациях, и сегодняшняя ситуация по продолжающейся регистрации инфицированных в Российской Федерации и во всем мире говорит о том, что масочный режим, режим гигиенической обработки рук, режим дезинфекции всех поверхностей помещений должен оставаться. Нами и должен неукоснительно соблюдаться", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
"Мы снимаем ограничения, но правила безопасной жизни вместе с коронавирусом остаются, и они должны выполняться", - подчеркнула Попова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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