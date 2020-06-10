Масочный режим должен неукоснительно соблюдаться, заявила Попова

"И в наших методических рекомендациях, и сегодняшняя ситуация по продолжающейся регистрации инфицированных в Российской Федерации и во всем мире говорит о том, что масочный режим, режим гигиенической обработки рук, режим дезинфекции всех поверхностей помещений должен оставаться. Нами и должен неукоснительно соблюдаться", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.