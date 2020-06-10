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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572737860.html
На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 23 тысячи
2020-06-10T12:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
родриго дутерте
коронавирусы
здоровье - общество
филиппины
в мире
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коронавирус covid-19, родриго дутерте, коронавирусы, здоровье - общество, филиппины, в мире

На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило 23 тысячи

12:30 10.06.2020
78
© AP Photo / Aaron FavilaМестные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
© AP Photo / Aaron Favila
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа на Филиппинах превысило 23 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
За сутки число случаев заражения COVID-19 увеличилось на 740, в это количество входят данные, которые пациенты получили три-четыре дня назад или раньше. Также зафиксировано десять новых летальных исходов.
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Скорость распространения нового коронавируса
Общее количество инфицированных достигло 23 732 человек, скончались 1027 заболевших. С начала вспышки заболевания вылечились 4 895 заболевших.
Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте объявил об ослаблении карантинных мер в столичном регионе с 1 июня. Согласно новому плану, строгие карантинные меры будут сохраняться только в определенных районах в зависимости от числа зараженных. Переход на облегченный карантин позволит открыться ряду секторов экономики. Кроме того, речь идет о возобновлении работы общественного транспорта. Жители региона, за исключением тех, кто младше 21 и старше 60, смогут свободно покидать жилые помещения. Тем не менее, массовые собрания по-прежнему запрещены.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Родриго ДутертеКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФилиппиныВ мире
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