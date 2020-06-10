https://ria.ru/20200610/1572737793.html
Выход из самоизоляции был выстрадан жесткими мерами, заявил Собянин
2020-06-10T12:29
2020-06-10T12:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
Выход Москвы
из режима самоизоляции был выстрадан жесткими мерами в течение трех месяцев, ответственным поведением москвичей и работой медиков, заявил мэр столицы Сергей Собянин
.
Собянин в понедельник объявил, что с 9 июня в столице отменяется самоизоляция и пропускной режим, введенные из-за коронавируса. Он также объявил о снятии ограничений на работу ряда предприятий. Так, заведения общепита откроются в Москве в два этапа: с 16 июня заработают летние веранды, а с 23 июня - кафе и рестораны. Еще 4 июня Собянин говорил, что санитарные ограничения будут оставаться, но вернуться к нормальной полноценной жизни, включая работу ресторанов, гостиниц, всего турбизнеса надо шаг за шагом.
"Москва переходит к этапу выхода из ограничений, к нормальной жизни, но этот выход был выстрадан, по сути дела, жесткими ограничительными мерами в течение трех месяцев, самоотверженной работой медиков, ответственным поведением москвичей, которые своими действиями не только поддерживали, но и помогали и в значительной степени предопределили дальнейшие результаты и возможности выхода из непростой ситуации", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.