Выход из самоизоляции был выстрадан жесткими мерами, заявил Собянин

Собянин в понедельник объявил, что с 9 июня в столице отменяется самоизоляция и пропускной режим, введенные из-за коронавируса. Он также объявил о снятии ограничений на работу ряда предприятий. Так, заведения общепита откроются в Москве в два этапа: с 16 июня заработают летние веранды, а с 23 июня - кафе и рестораны. Еще 4 июня Собянин говорил, что санитарные ограничения будут оставаться, но вернуться к нормальной полноценной жизни, включая работу ресторанов, гостиниц, всего турбизнеса надо шаг за шагом.