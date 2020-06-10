На Украине готовят ходатайство о мере пресечения Порошенко

КИЕВ, 10 июн - РИА Новости. Следователи государственного бюро расследований Следователи государственного бюро расследований Украины готовят ходатайство о применении меры пресечения к экс-президенту страны Петру Порошенко , сообщил в среду журналистам Начальник второго отдела Госбюро расследований Вадим Приймачок

Ранее в Госбюро расследований сообщили, что Порошенко официально стал подозреваемым по одному из уголовных дел. Его подозревают "в предоставлении заведомо незаконного приказа главе службы внешней разведки, что побудило последнего к превышению служебных полномочий".

"Следователи решают вопрос применения меры пресечения для подозреваемого. Соответствующее ходатайство будет подано в Печерский районный суд Киева", - сказал Приймачок.

Он отметил, что Порошенко и его защитники отказались получить сообщение о подозрении, это зафиксировано на видео.

В июле 2018 года Сергей Семочко , занимавший должность начальника киевского управления СБУ , был назначен Порошенко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

В начале октября 2018 года вышло журналистское расследование Bihus.info, где утверждалось, что в 2015-2017 годах, во время конфликта в Донбассе, семья Семочко, не имея никаких крупных легальных доходов, приобрела три особняка в одном из самых дорогостоящих дачных поселений - селе Козин под Киевом - стоимостью несколько миллионов долларов. Также в расследовании говорилось, что семья "украинского разведчика и контрразведчика" Семочко числится в базах данных налогоплательщиков Российской Федерации. Впоследствии контрразведка СБУ подтвердила наличие российского гражданства у жены Семочко.