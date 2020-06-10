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На Украине готовят ходатайство о мере пресечения Порошенко
2020-06-10T16:15
сергей семочко
вадим приймачок
петр порошенко
украина
в мире
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сергей семочко, вадим приймачок, петр порошенко, украина, в мире

На Украине готовят ходатайство о мере пресечения Порошенко

12:29 10.06.2020 (обновлено: 16:15 10.06.2020)
649
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве. 10 июня 2020
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве. 10 июня 2020
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве. 10 июня 2020
КИЕВ, 10 июн - РИА Новости. Следователи государственного бюро расследований Украины готовят ходатайство о применении меры пресечения к экс-президенту страны Петру Порошенко, сообщил в среду журналистам Начальник второго отдела Госбюро расследований Вадим Приймачок.
Ранее в Госбюро расследований сообщили, что Порошенко официально стал подозреваемым по одному из уголовных дел. Его подозревают "в предоставлении заведомо незаконного приказа главе службы внешней разведки, что побудило последнего к превышению служебных полномочий".
"Следователи решают вопрос применения меры пресечения для подозреваемого. Соответствующее ходатайство будет подано в Печерский районный суд Киева", - сказал Приймачок.
Он отметил, что Порошенко и его защитники отказались получить сообщение о подозрении, это зафиксировано на видео.
Петр Порошенко
Вчера, 12:21
Защита Порошенко считает, что он стал подозреваемым незаконно
В июле 2018 года Сергей Семочко, занимавший должность начальника киевского управления СБУ, был назначен Порошенко первым заместителем главы Службы внешней разведки.
В начале октября 2018 года вышло журналистское расследование Bihus.info, где утверждалось, что в 2015-2017 годах, во время конфликта в Донбассе, семья Семочко, не имея никаких крупных легальных доходов, приобрела три особняка в одном из самых дорогостоящих дачных поселений - селе Козин под Киевом - стоимостью несколько миллионов долларов. Также в расследовании говорилось, что семья "украинского разведчика и контрразведчика" Семочко числится в базах данных налогоплательщиков Российской Федерации. Впоследствии контрразведка СБУ подтвердила наличие российского гражданства у жены Семочко.
Порошенко в апреле 2019 года уволил Семочко.
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины
15 декабря 2019, 13:35
Глава ГБРУ: доказать вину Порошенко в деле о назначении Семочко просто
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Сергей СемочкоВадим ПриймачокПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
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