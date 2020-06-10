RT продлил прием заявок на премию имени Халеда Аль-Хатыба

"Военкоры по всему миру не прекратили работать даже во время эпидемии коронавируса. Только на прошлой неделе в Йемене был жестоко убит стрингер нашего видеоагентства RUPTLY. Премию Халеда аль-Хатыба, погибшего на войне, мы вручаем журналистам, которые рискуют собой ради правды", — рассказала заместитель главного редактора RT Анна Белкина.