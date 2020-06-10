RT продлил прием заявок на премию имени Халеда Аль-Хатыба

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Телеканал RT продлил до 30 июня прием заявок на участие в премии Khaled Alkhateb Memorial Awards 2020, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта.
Награда учреждена в память о погибшем в Сирии журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic.
"Военкоры по всему миру не прекратили работать даже во время эпидемии коронавируса. Только на прошлой неделе в Йемене был жестоко убит стрингер нашего видеоагентства RUPTLY. Премию Халеда аль-Хатыба, погибшего на войне, мы вручаем журналистам, которые рискуют собой ради правды", — рассказала заместитель главного редактора RT Анна Белкина.
Премия присуждается в трех категориях: "Лучшая работа из зоны конфликта: Длинное видео", "Лучшая работа из зоны конфликта: Короткое видео", "Лучшая работа из зоны конфликта: Текст".
Победителей в 2020 году объявят 30 июля — в годовщину гибели журналиста.
В 2019 году лауреатами стали представители России, США, Италии и Индии, рассказавшие о конфликтах в Сирии, Ираке и Ливии.
Награды вручили на конференции RT Media TALK "В зоне конфликта: риски и ответственность журналистов", в которой приняли участие представитель МИД России Мария Захарова, спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, а также российские и зарубежные журналисты.